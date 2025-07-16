Безопасность сообщества TikTok: платформа удалила более миллиона видеороликов в Азербайджане в первом квартале 2025 г.

Ведущая платформа коротких видероликов TikTok ставит в приоритет безопасность местного сообщества в Азербайджане, способствуя формированию дружелюбной и комфортной среды для творчества. Чтобы поддерживать безопасность, TikTok задействует самые инновационные технологии, а также десятки тысяч профессионалов по всему миру. Модерация платформы в формате 24/7 удаляет видеоконтент, нарушающий Правила сообщества, а в рамках соблюдения прозрачности TikTok раскрывает количество удаленного контента в ежеквартальных отчетах.

Согласно Отчету об обеспечении соблюдения Правил сообщества, в первом квартале 2025 года в Азербайджане:

Более миллиона видеороликов было удалено за нарушение Правил сообщества.

99% роликов из общего количества были устранены платформой проактивно, то есть еще до того, как на них пожаловались.

97% роликов было удалено в течение 24х часов после публикации, что выше средних показателей по миру.

Напомним, что за весь прошлый год в Азербайджане было удалено более 3х миллионов видеороликов.

В тоже время, за первый квартал 2025 года по всему миру в связи с нарушением Правил сообщества:

Было удалено более 211 миллионов видеороликов.

99% видеоконтента было удалено проактивно.

94,3% роликов было удалено в течение 24х часов после публикации.

За этот период времени более 87% от общего объема удаленного контента было удалено за счет автоматических технологий модерации, что стало самым высоким показателем за все время. Помимо этого, технологии модерации TikTok помогли еще оперативнее идентифицировать контент прямых трансляций, нарушающий Правила сообщества: в первом квартале было приостановлено 19 миллионов прямых трансляций, что на 50% больше, чем в предыдущем квартале.

О TikTok

TikTok — это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия — вдохновлять людей на творчество и приносить им радость.