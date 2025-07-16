Игровой планшет Honor Pad GT2 Pro получил экран 165 Hz и мощный процессор

Кроме смартфона Honor X70 в Китае был представлен новый игровой планшет под названием Pad GT2 Pro, который пришел на смену прошлогоднему Pad GT Pro. Устройство получило большой дисплей с высокой частотой обновления и производительный процессор от Qualcomm.

Honor Pad GT2 Pro оборудован 12,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3K, частотой обновления 165 Hz и максимальной яркостью 1000 нит. Например, в игре CrossFire: Gunfight King устройство выдает до 165 fps. За производительность планшета отвечает 4-нм процессор Snapdragon 8 Gen 3, за графические возможности – ускоритель Adreno 750. Новинка предлагается в конфигурациях с 8, 12 или 16 Gb оперативной памяти и 128, 256 или 512 Gb постоянной.

Емкость аккумулятора составляет 10 100 мА⋅ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Планшет получил восемь динамиков с поддержкой технологии улучшения звука IMAX Enhanced, а также механизм тактильной обратной связи. Толщина корпуса устройства составляет 5,8 мм, а вес — 580 гр. Используется Android 15 с Magic OS 9.0.

Цены: 8/128 Gb — $348, 8/256 Gb — $376, 12/256 Gb — $417, 16/512 Gb — $473. В продажу в Китае Honor Pad GT2 Pro поступит 28 июля, предзаказ уже открыт. Палитра расцветок включает белый и серебристый варианты. По поводу глобального запуска информации пока нет.