Представлена Fujifilm X-E5 — одна из самых стильных беззеркальных камер на сегодняшний день

Компания Fujifilm представила беззеркальную камеру X-E5, выполненную в ретро-стиле. Новинка получила высококачественный 40,2 Мп CMOS-сенсор APS-C, такой же, как у других моделей серии X, например, X-T5, X-T50 и X100VI. У камеры есть новый рычаг управления на передней панели для четырех настраиваемых функций, например, Surround View — режим, позволяющий видеть при съемке, что происходит за пределами кадра.

Fujifilm X-E5 отличается встроенной системой стабилизации изображения IBIS (In-Body Image Stabilization) и усовершенствованным алгоритмом обработки благодаря использованию процессора X-Processor 5. Как и в модели X-T50, стабилизация обеспечивает до 7,0 ступеней коррекции в центре и 6,0 на периферии. В X-E5 используется обновленный гироскоп для более точного обнаружения крена. Поддерживается запись видео с разрешением до 6,2K при 30 кадрах в секунду, есть режим автофокуса для съемки движущихся объектов.

Камера получила специальный диск выбора режимов имитации пленки. Доступно 20 режимов имитации, а также шесть популярных предустановок и три пользовательских настраиваемых варианта. Есть классический режим для встроенного электронного видоискателя с разрешением 2,36 млн. точек, вдохновленный камерами 1980-х годов. В этом режиме видоискатель отображает значения экспозиции красными цифрами, линии кадра со скругленными углами, похожие на разметку дальномера, а также экспонометр.

Камера поддерживает серийную съемку со скоростью до 8 кадров в секунду (или до 13 кадров в секунду при использовании электронного затвора). Минимальная выдержка затвора составляет 1/180 000 сек. 3-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1,04 млн. точек имеет возможность наклона вверх и вниз. Предусмотрены порт USB 3.2 Gen 1 и слот для карт памяти SD UHS-II. Вес камеры составляет 445 гр.

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Цена Fujifilm X-E5 составляет $1699,95 за версию без объектива или $1899,95 в комплекте с новым объективом XF 23 мм f/2.8 R WR. Камера поступит в продажу в августе.