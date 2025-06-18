«Отношения внутри Lenovo строятся, как в одной большой семье»

Согласно данным исследования компании Counterpoint, четверть от всех поставленных на рынок ноутбуков в 2024 году имела поддержку искусственного интеллекта. Ожидается, что объемы продаж таких устройств будут расти и в текущем году, а по итогам 2025 года их доля на рынке может достичь 60% от всего объема продаж ноутбуков. О том, насколько свойственны азербайджанскому рынку глобальные тренды в области продаж ноутбуков с поддержкой искусственного интеллекта, мы поговорили с руководителем отдела продаж потребительских устройств и SMB Lenovo в Азербайджане Евгением Дудченко.

— Ровно 10 лет назад, в июне 2015 года, компания Lenovo объявила об открытии официального представительства в Азербайджане. За эти годы компания стала одним из ведущих игроков на IT-рынке нашей страны, в чем, безусловно, есть и немалая заслуга всех сотрудников локального офиса. Как вы оцениваете достижения компании за этот период?

— За эти годы нам удалось существенно увеличить долю присутствия на рынке, и сейчас Lenovo уверенно входит в тройку лидеров по продаже потребительских PC и ноутбуков в Азербайджане. И мы стремительно продолжаем наращивать обороты продаж, чему помогает сложившаяся репутация компании, над повышением которой мы работали все 10 лет. Пользователи знают, что Lenovo выпускает качественные устройства, обеспеченные бесплатной гарантией (за дополнительную оплату срок гарантии может быть увеличен с 1 года до 3 лет — прим. ред.) и сервисной поддержкой, оказываемой в самые кратчайшие сроки. Именно сервис помогает нам в борьбе с «серым» рынком, доля которого с момента нашего последнего интервью, в конце 2023 года, существенно сократилась. Кроме того, нам удалось максимально скорректировать цены, чтобы кажущиеся преимущества при покупке ноутбука за рубежом были сведены практически к нулю. В любом случае, наши партнеры знают, что компания поддержит их в борьбе с «серым» рынком и целенаправленным демпингом, а также при проведении каких-либо маркетинговых акций.

За последние годы мы серьезно выросли и в сегменте геймерских устройств. Допустим, если раньше в квартал оформлялись заявки на сотни геймерских ноутбуков, то сегодня эта цифра составляет несколько тысяч единиц. И спрос вырос на все устройства без исключения, включая линейку доступных геймерских устройств LOQ и более продвинутых моделей Legion, вплоть до нашего флагмана Legion 9, обновленная модель которого с искусственным интеллектом, новейшими процессорами и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5000-й серии вот-вот поступит в продажу в Азербайджане. Новинка впечатлит пользователей инновациями как в плане производительности, так и в области дизайна. Экран этой модели позволяет наслаждаться трехмерным изображением без специальных очков, а корпус ноутбука выполнен с покрытием из углеродного волокна, что делает устройство легким и обеспечивает уникальный узор на каждом экземпляре. Кроме того, эта модель оснащена жидкостной системой охлаждения, что немаловажно для гейминга. Также есть устойчивый спрос на настольные машины линейки Lenovo Legion Tower.

— Как начался для Lenovo 2025 год и какие тенденции вы прослеживаете на локальном рынке?

В I квартале 2025 года мы уже завезли в страну большое количество устройств из всех обновленных линеек. Кстати, очень интересно, что рынок сам диктует условия и спрос. Например, сегодня мы практически не оформляем заказы на устройства с процессорами ниже Intel Core i5, 8 Gb оперативной памяти и SSD-накопителями емкостью менее 512 Gb. Люди понимают, что приобретение ноутбуков с низкими техническими характеристиками вынуждает их обновляться чаще, поэтому сразу рассматривают возможность покупки ноутбука из среднего ценового сегмента или премиального устройства. И здесь Lenovo очень облегчает выбор практически всем без исключения пользователям, предлагая несколько линеек устройств, в составе которых есть не только флагманские устройства, но и модели, которые может себе позволить обычный пользователь, не сильно теряя при этом в производительности. Примером этому служит наша линейка геймерских ноутбуков LOQ, которая обеспечивает самый комфортный и относительно недорогой вход в гейминг. И это будет качественный ноутбук с Intel Core i7, 32 Gb оперативной памяти, SSD-накопителем емкостью 1 Tb и видеокартой начального уровня, но последнего поколения, который смогут себе позволить пользователи с ограниченным бюджетом, мечтающие приобщиться к геймингу. Растет спрос и на мониторы для сегмента начального гейминга, которые тоже есть в нашем ассортименте.

В общем же у нас амбициозные планы на ближайшее будущее, которые уже сейчас начинают постепенно осуществляться. В их число входит и существенное расширение линейки аксессуаров Lenovo, представленных в Азербайджане, и установление новых партнерских связей, и большая активность в плане популяризации продуктов компании на локальном рынке. В качестве примера я могу сказать, что в сети одного из крупных ритейлеров Азербайджана начали работать наши промоутеры. Их цель — преподнести покупателям грамотную и корректную информацию о том или ином устройстве Lenovo, дать представление о преимуществах конкретной модели. Это пилотный проект, который мы начали с одним из наших дистрибьюторов, но он будет расширяться, охватывая все больше ритейл-сетей. Также штат нашего офиса пополнился торговым представителем, в обязанности которого входит работа непосредственно с сетями продаж электроники не только в столице, но и в регионах, обучение продавцов и еще масса нюансов.

— В прошлом году мировой рынок стали завоевывать устройства с поддержкой искусственного интеллекта. Как азербайджанские пользователи принимают их, особенно модели с процессорами компании Qualcomm, более известной в качестве производителя чипов для смартфонов?

— Разработка ПК с ИИ — одно из приоритетных направлений инвестиций в Lenovo. Мы в числе первых начали исследования и прототипирование в этой области и были среди первых, кто представил ПК и ноутбуки с ИИ. Благодаря этому сегодня Lenovo занимает первое место в мире в категории Windows AI PC. Этот сегмент будет расти за счет популяризации сценариев использования ИИ среди частных и корпоративных клиентов. Здесь тренды азербайджанского рынка полностью соответствуют глобальному интересу пользователей к таким устройствам. Недавно мы запустили продажи ноутбуков серии Aura Edition, которые сразу же стали пользоваться повышенным интересом среди покупателей, демонстрируя правильность выбранной Lenovo стратегии, звучащей как «Smarter AI for ALL». Линейка Lenovo Aura Edition, созданная совместно с Intel, помимо продвинутых технических характеристик, соответствующих эпохе искусственного интеллекта, предлагает уникальный набор программного обеспечения и функций искусственного интеллекта, которые оптимизируют работу самих ноутбуков и непосредственно пользователей. Все эти модели на базе процессоров Intel Core Ultra относятся к категории Copilot+PC, а в числе фирменного программного обеспечения Lenovo предлагает большой спектр эксклюзивных режимов и функций на базе искусственного интеллекта. Среди таких инструментов я бы отметил Smart Modes, Smart Share и Smart Care, позволяющие с помощью искусственного интеллекта вывести работу с ноутбуком на принципиально новый уровень с помощью адаптации его к текущим потребностям пользователя. Если вы ищете ноутбук с длительным временем автономной работы, высокой производительностью и качественным изображением, то любое устройство серии Aura Edition удовлетворит вас по всем пунктам. Они создавались специально под новое поколение задач и рабочих процессов на базе искусственного интеллекта и определенно заслуживают внимания азербайджанских пользователей.

Что же касается устройств на платформе от Qualcomm, то рынок постепенно привыкает и к ним. Пока это новинка, но я думаю, что через полгода объемы продаж ноутбуков на базе процессоров Qualcomm вполне смогут сравняться с продажами устройств на базе Intel и AMD, тем более что по производительности они нисколько не отстают от своих аналогов.

— Как, на ваш взгляд, изменилась ли работа в компании, подходы работы с партнерами и клиентами за 10 лет?

— Компания ценит всех своих сотрудников, всячески поощряя и мотивируя их к достижению новых целей. И мы сами с любовью относимся к компании, так как отношения внутри Lenovo строятся, как в одной большой семье. Но главное преимущество Lenovo заключается в том, что в эту семью включены и все наши партнеры, которые тоже чувствуют заботу компании о себе. Это может быть на уровне получения хороших скидок и вознаграждений в рамках программы Lenovo 360, оказания профессиональных услуг или круглосуточной сервисной поддержки, организации совместных активностей, а также приглашения к участию в глобальных мероприятиях, которые Lenovo организует по всему миру.