«Лаборатория Касперского» выходит на рынок eSIM и запускает Kaspersky eSIM Store

Пользователи смогут получить доступ к интернету в командировках и во время отдыха за рубежом без больших расходов на связь и необходимости покупать физическую SIM-карту.

«Лаборатория Касперского» представила Kaspersky eSIM Store — приложение для iOS и Android, а также сайт, на котором можно быстро подобрать, купить и подключить eSIM* с подходящим тарифом от локальных операторов связи — чтобы оставаться онлайн за рубежом. Для компании это возможность выйти на новую аудиторию — активных путешественников — с удобным и современным продуктом.

С Kaspersky eSIM Store пользователи могут подключать пакеты интернета как для одной страны, так и для нескольких направлений — благодаря региональным опциям. На выбор доступны предложения от операторов из более чем 150 стран и территорий мира — суммарно свыше 2 тысяч тарифных планов в двух форматах:

краткосрочный: тариф действует только в течение фиксированного срока и истекает после его окончания;

бессрочный: расходовать купленные гигабайты можно до тех пор, пока они не закончатся.

Проверять и пополнять баланс можно через профиль на сайте или в приложении Kaspersky eSIM Store. Стоимость пакета зависит от выбранного количества гигабайтов и от направления, где планируется использовать интернет. Путешественники могут активировать eSIM в несколько кликов сразу после покупки или запланировать активацию на желаемую дату**.

Kaspersky eSIM Store реализуется совместно с технологическим партнёром BNESIM Limited, который предоставляет eSIM и сопутствующие услуги.

«Стабильный доступ к интернету в поездке за границей — это не только про удобство, но и про безопасность и эффективность, возможность оставаться на связи с родными и коллегами. В этом плане технология eSIM способна существенно упростить жизнь путешественникам. Она становится всё более распространённой: по прогнозам GSMA, к 2028 году половина всех смартфонов в мире будет подключаться к сети с помощью eSIM. Поэтому мы обратили внимание на этот сегмент рынка, — комментирует Михаил Гербер, директор департамента потребительского бизнеса „Лаборатории Касперского”. — Благодаря Kaspersky eSIM Store можно заранее подобрать выгодный тариф и не нужно искать местные салоны связи».

Приложение Kaspersky eSIM Store доступно для смартфонов на iOS и Android в App Store, Google Play и RuStore.

Эксперты «Лаборатории Касперского» также обращают внимание: для защиты устройств и конфиденциальных данных от киберугроз, в том числе во время путешествия, пользователям важно установить надёжное решение, например Kaspersky Premium.

* Если устройство пользователя поддерживает eSIM. Проверить совместимость можно на сайте и в приложении Kaspersky eSIM Store.

** Для подключения тарифа необходим доступ к интернету.