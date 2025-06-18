FileOrbis: Расширение возможностей банковских и финансовых услуг с помощью безопасного управления файлами и контентом

В сегодняшнем быстро меняющемся цифровом ландшафте банковская и финансовая индустрия сталкивается с уникальными проблемами, касающимися безопасности данных, соответствия требованиям регуляторов и эффективности работы. С ростом нормативных требований, огромными объемами конфиденциальных данных и необходимостью бесперебойного предоставления услуг учреждениям требуются надежные решения для безопасного управления файлами и контентом. FileOrbis предлагает комплексную платформу, разработанную для удовлетворения этих потребностей, обеспечивающую безопасное, соответствующее требованиям и эффективное управление файлами и контентом в различных IТ-средах.
Ключевые проблемы в банковском и финансовом секторе
- Соответствие нормативным требованиям: строгие правила, такие как PCI DSS, требуют безопасной обработки конфиденциальных данных — от информации о клиентах до финансовых транзакций.
- Безопасность данных: с ростом киберугроз обеспечение безопасности данных как внутри организации, так и вне ее имеет решающее значение.
- Эффективное сотрудничество: бесперебойное сотрудничество между отделами и с внешними партнерами без ухудшения безопасности данных.
- Перегрузка данными: управление и доступ к огромным объемам данных, обеспечение точности и сокращение несанкционированного доступа.
Решения FileOrbis для банковских и финансовых услуг
Соответствие нормативным требованиям и безопасность данных
- Соответствие PCI DSS: FileOrbis полностью соответствует стандартам PCI DSS, гарантируя защиту конфиденциальных финансовых данных на каждом этапе.
- Расширенное шифрование: безопасный обмен файлами как внутри, так и снаружи с помощью технологий шифрования, которые защищают данные в состоянии покоя и при передаче.
- Аудит и отчетность: полные возможности аудита и отчетности для обеспечения соответствия финансовым нормативам с обеспечением видимости в реальном времени и контроля доступа к файлам, а также действий по обмену информацией.
Эффективное управление контентом
- Централизованный доступ к контенту: унифицированный доступ к файлам в нескольких репозиториях, таких как MS SharePoint, Google Drive, Azure Blob Storage, традиционные файловые серверы, репозитории файлов в банковских приложениях и т.д., устраняя разрозненность данных и обеспечивая бесперебойную работу.
- Автоматизированные рабочие процессы: оптимизируйте операции с помощью автоматизированных рабочих процессов, которые сокращают ручное вмешательство, повышая производительность и сокращая эксплуатационные расходы.
- Контроль версий: обеспечьте целостность документов и снизьте риск ошибок с помощью контроля версий и отслеживания файлов во всех отделах.
Безопасное сотрудничество
- Управление доступом на основе ролей: точно настроенное управление разрешениями, которое гарантирует, что только авторизованный персонал может получить доступ к определенным файлам, предотвращая утечки данных.
- Внутренний и внешний обмен: безопасный обмен файлами как внутри организации, так и с внешними заинтересованными сторонами, с настраиваемыми правами доступа и датами истечения срока действия для улучшения сотрудничества без ухудшения безопасности.
- Защита и аудит всех каналов: в банковском и финансовом секторе веб-сайт не единственный способ обмена файлами, существуют и другие протоколы, и все транзакции по всем каналам должны быть защищены и полностью проверены.
Целостность данных и управление рисками
- Непрерывные проверки целостности данных: автоматизированные процессы, которые обеспечивают точность данных и обнаруживают любые несанкционированные изменения.
- Снижение рисков: снижение подверженности внутренним угрозам и утечкам данных с помощью непрерывного мониторинга, аудита и расширенных проверок разрешений.
Бесшовная интеграция с основными внутренними приложениями
- FileOrbis легко интегрируется с ключевыми внутренними банковскими и финансовыми приложениями, предоставляя собственный опыт, который позволяет пользователям использовать весь его набор функций в своих существующих системах.
- Взаимодействие с собственными приложениями: FileOrbis работает как полностью интегрированный компонент в ваших основных банковских и финансовых приложениях. Это гарантирует, что пользователи могут управлять, делиться и защищать файлы непосредственно из знакомого интерфейса своих существующих платформ без необходимости переключения между инструментами.
- Полный доступ к функциям: все функции FileOrbis, такие как безопасный обмен файлами, расширенный контроль разрешений, аудит и шифрование, доступны непосредственно в ваших внутренних приложениях. Эта интеграция максимизирует эффективность и повышает безопасность ежедневных операций, сохраняя при этом бесперебойный рабочий процесс, который ожидают пользователи.
Безопасная передача файлов с использованием внутреннего приложения банка
Ценность FileOrbis для бизнеса в банковской сфере и сфере финансовых услуг
- Повышенная безопасность: FileOrbis гарантирует, что конфиденциальные финансовые данные остаются в безопасности, предотвращая утечки данных и обеспечивая соответствие нормативным стандартам.
- Операционная эффективность: автоматизированные рабочие процессы и централизованный доступ к файлам сокращают объем ручных задач, оптимизируют операции и повышают производительность во всех отделах.
- Экономия средств: сводя к минимуму необходимость ручной обработки файлов и сокращая количество инцидентов безопасности, FileOrbis помогает снизить операционные расходы.
- Масштабируемое решение: FileOrbis адаптируется к растущим потребностям банковских и финансовых учреждений, предоставляя масштабируемое управление файлами и контентом, которое развивается вместе с вашим бизнесом.
- Готовность к аудиту: соблюдайте отраслевые нормы, такие как PCI DSS, с полным аудиторским следом, безопасным обменом файлами и подробной отчетностью.
Заключение
В строго регулируемой банковской и финансовой сфере услуг безопасное, соответствующее требованиям и эффективное управление файлами имеет решающее значение. FileOrbis позволяет учреждениям эффективно управлять своими данными, поддерживая самые высокие стандарты безопасности и соответствия. Улучшите свои операции и обеспечьте целостность данных с FileOrbis, надежным партнером в сфере банковских и финансовых услуг. Для получения дополнительной информации и записи на демонстрацию посетите веб-сайт www.fileorbis.com.
Почему Techpro DC?
Techpro DC — один из ведущих дистрибьюторов решений в области кибербезопасности в Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Казахстане. Благодаря сотрудничеству с мировыми лидерами, такими как FileOrbis, компания предлагает:
- Профессиональную поддержку на всех этапах внедрения.
- Техническое сопровождение от сертифицированных специалистов.
- Адаптацию решений под местные требования и специфику бизнеса.
- Обучение и повышение квалификации команд заказчика.
- Долгосрочное партнерство, ориентированное на рост, безопасность и инновации.
Выбирая Techpro DC, организации получают надежного партнера для построения устойчивой и современной системы кибербезопасности.
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https://techprodc.com