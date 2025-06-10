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11 июня, 2025
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Годовой доход OpenAI достиг $10 млрд. благодаря подпискам на ChatGPT

OpenAI

Компания OpenAI объявила о достижении $10 млрд. годового повторяющегося дохода (ARR). В декабре 2024 года этот показатель составлял $5,5 млрд.

Основную прибыль приносят бизнес-ориентированные предложения ChatGPT, доходы от потребительских продуктов и интерфейса прикладного программирования (API). При этом не учтены лицензионные платежи от Microsoft и крупные разовые сделки. Компания планирует завершить 2025 год с $12,7 млрд. выручки, несмотря на то, что еще в 2024 году сообщала об убытках в размере около $5 млрд.

Успех OpenAI во многом связан с запуском чат-бота ChatGPT в конце 2022 года, который привлек внимание международного технологического сообщества. В 2023 году компания представила бизнес-продукты, что значительно способствовало росту ее выручки. По данным компании, на конец марта 2025 года, аудитория ChatGPT превышает 500 млн. пользователей в неделю, а количество бизнес-клиентов — более 3 млн. (в феврале было 2 млн).

OpenAI закрыла раунд финансирования на $40 млрд. в марте, что стало крупнейшей частной технологической сделкой за всю историю. Текущая оценка компании в $300 млрд. примерно в 30 раз превышает ее текущий доход. По прогнозам OpenAI, к 2029 году ее выручка должна составить $125 млрд.

Недавно компания анонсировала Connectors для доступа ChatGPT к закрытой информации из корпоративных приложений, а также Record Mode для транскрибирования встреч, создания резюме и поиска прошлых заметок. Функции призваны глубже интегрировать ИИ в рабочие процессы. Кроме того, OpenAI объявила о партнерстве с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом для создания устройств с искусственным интеллектом.

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