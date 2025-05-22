OpenAI приобретает стартап Джонни Айва за 6,5 млрд. долларов

Компания OpenAI покупает стартап под названием io, созданный бывшим дизайнером Apple Джонни Айва за 6,5 млрд. долларов для создания устройств с искусственным интеллектом.

В 2023 году появилась информация, что Джонни Айв, более 20 лет возглавлявший подразделение дизайна в Apple, и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман обсуждают возможность сотрудничества и создания нового устройства эпохи искусственного интеллекта. Но дальше встреч и обсуждения эта ситуация не развивалась до настоящего времени.

Сумма сделки составляет 6,5 млрд. долларов, из которых 5 млрд. долларов будут выплачены акциями. Ожидается, что покупка будет завершена этим летом. Предполагается, что в io разрабатывается устройство-помощник для пользователей, которое основано на базе ChatGPT. Альтман рассказал, что первое устройство OpenAI и io не заменит смартфон или ноутбук, а станет совершенно новым гаджетом. Его выход ожидается в 2026 году. Айв пояснил, что это не будет похоже на проекты Humane Pin и Rabbit R1, так как они являются «очень плохими продуктами».

В OpenAI перейдут работать 55 инженеров из команды Айва. Сам Айв не будет работать в OpenAI, а его дизайнерская компания LoveFrom останется независимой. Также в LoveFrom возьмут на себя разработку дизайна всех решений OpenAI, включая ChatGPT.