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24 июня, 2025
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Эксклюзивная 30%-ная скидка от PASHA Insurance для абонентов «Premium» тарифа Azercell!

Azercell

ООО «Azercell Telecom» и ОАО «PASHA Insurance» запустили совместную кампанию для пользователей тарифного пакета «Premium».

Согласно условиям акции, абоненты тарифа «Premium» смогут приобрести страховой продукт «Full CASCO» от PASHA Insurance со скидкой в размере 30%. Данный полис покрывает различные риски, включая дорожно-транспортные происшествия, угон, пожар, стихийные бедствия и другие непредвиденные ситуации.

Чтобы воспользоваться предложением, абоненты тарифа «Premium» могут оформить заявку через мобильное приложение «Azercell».

Дополнительную информацию можно получить по ссылке: https://pasha-insurance.az/az

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