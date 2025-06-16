Компания Apple обновила список винтажных и устаревших устройств. Теперь смартфон iPhone XS будет классифицироваться как винтажный во всем мире. iPhone XS был представлен в сентябре 2018 года, но уже через год Apple перестала выпускать эту модель. Еще через два года смартфон перейдет в категорию устаревших устройств и компания прекратит его обслуживание окончательно.

Винтажными считаются продукты компании, снятые с производства более 5 и менее 7 лет назад. Для них не предоставляется сервисная поддержка, обслуживание и запасные части в сервисных центрах. Компания будет ремонтировать такие устройства, но только при наличии запчастей, заказать их дополнительно уже нельзя.

Устаревшие – это те устройства, которые не продаются уже более семи лет. Компания не будет ремонтировать их, за исключением замены аккумулятора. Apple гарантирует замену батареи на своих устройствах в течение десяти лет после выхода продукта из продажи.

Кроме того, в июне Apple исключила iPad 5 и Mac mini (2018) из категории винтажных, переведя их в список устаревших. Mac mini (2018) был признан Apple винтажным всего несколько месяцев назад, поэтому на странице компании появилось предупреждение для владельцев компьютера, что для уточнения статуса обслуживания требуется обращаться в авторизованные сервисные центры.