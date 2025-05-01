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1 мая, 2025
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Visa объявляет о начале новой эры коммерции на основе ИИ

Visa

На глобальной презентации новых продуктов Visa Global Product Drop компания продемонстрировала видение будущего коммерции. Были представлены продвинутые технологии на основе ИИ, позволяющие потребителям находить и покупать товары с помощью интеллектуальных инструментов, а также новые стратегические партнерства и инновационные продукты.

«В мире появляются все новые методы оплаты, и для их функционирования необходима сеть, которая будет доступна постоянно, а также обеспечит безопасность, надежность, возможность масштабирования и будет инновационно развиваться, – прокомментировал генеральный директор Visa Райан Макинерни (Ryan McInerney). – Мы используем мощность нашей сети и многолетний опыт компании для создания новых продуктов и решений, которые трансформируют коммерцию, обеспечат безопасность платежей с использованием ИИ и укрепят доверие к ним».

Вектор развития продуктов

Visa открыла мероприятие заявлением о том, что сочетание ИИ и цифровой коммерции кардинально изменит то, каким образом потребители находят и приобретают продукты и услуги. В ближайшем будущем потребители позволят ИИ-агентам просматривать, выбирать, совершать покупки и управлять заказами от их имени. Для этого такие агенты должны будут заслужить доверие в вопросах оплаты – не только со стороны пользователей, но также со стороны банков и продавцов. Visa намерена обеспечить доверие к коммерции на основе ИИ, предоставив нашим партнерам – платформам искусственного интеллекта, технологическим компаниям, банкам, финтехам, торговцам и прочим игрокам – возможность легко подключаться к сети компании. Это следующий шаг в миссии Visa – объединить еще больше покупателей и продавцов с помощью сети бесшовных и безопасных цифровых платежей.

Ключевой темой презентации стала новаторская инициатива Visa Intelligent Commerce, которая открывает доступ к платежной сети Visa разработчикам и инженерам, создающим первое поколение истинной коммерции на основе ИИ. Компания также объявила о новых партнерствах в сфере стейблкоинов, которые расширят охват финансовых услуг по всему миру. Кроме того, Visa анонсировала расширение платформы Flex Credential и представила новые продукты и услуги, расширяющие методы совершения и получения платежей.

Представленные сегодня инновации открывают новую главу в сфере коммерции и денежных переводов.

Visa Intelligent Commerce: новая эра

За последние 25 лет сеть Visa обработала 3,3 триллиона транзакций. Теперь компания адаптирует инфраструктуру, стандарты и возможности, существующие сегодня для физической и цифровой коммерции, для коммерции на основе искусственного интеллекта. Вскоре потребители через платформы искусственного интеллекта смогут поручать ИИ-агентам использовать данные их карт Visa (которых сегодня насчитывается 4,8 миллиарда) для любого платежного сценария в любой торговой точке, которая принимает цифровые оплаты (в настоящее время их количество превышает 150 миллионов).

«Исторически Visa использовала искусственный интеллект для защиты потребителей, как инструмент борьбы с мошенничеством. Теперь мы также позволим искусственному интеллекту расширить возможности потребителей, произведя фундаментальную трансформацию цифровой коммерции и сделав ее более персонализированной, актуальной и увлекательной, – добавил Райан Макинерни. – Для любого варианта использования ИИ в коммерции платеж является важнейшим фактором успеха. Без оплаты не бывает коммерции. Вот почему так важны экспертиза и доверие, которые обеспечивает Visa».

Чтобы развивать коммерцию на основе ИИ с необходимой скоростью и в необходимых масштабах, компания сотрудничает с ИИ-платформами и брендами, которым отдают предпочтение потребители и продавцы, включая Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Stripe и Samsung.

«ИИ-агенты обладают колоссальным потенциалом в коммерции: от оптимизации рутинных покупок, таких как заказ продуктов, до более сложных задач, предполагающих поиск и принятие решений, таких как бронирование столика в ресторане, в который трудно попасть, или билета на концерт, – рассказал Джек Форестелл (Jack Forestell), директор по продуктам и стратегии Visa. – Это революция, которое привнесет больше волшебства и удобства в потребительский опыт и создаст новый мир, который навсегда изменит то, как мы совершаем покупки».

Новые продукты, усовершенствования и возможности

Visa продолжает инвестировать в новые функции и возможности, которые расширяют охват платежной сети компании и обеспечивают безопасность и бесперебойность процесса оплаты.

Стейблкоины. Уже более пяти лет Visa способствует проведению криптовалютных транзакций и теперь расширяет возможности использования стейблкоинов, внедряя привязанные к стейблкоинам карты, расчеты и программируемые деньги. В партнерстве с Bridge, дочерней компанией Stripe, Visa разрабатывает новый карточный продукт, который позволит финтех-разработчикам выпускать привязанные к стейблкоинам карты Visa в нескольких странах с помощью единой API-интеграции.

Расширение Flex Credential. В прошлом году Visa переосмыслила концепцию платежных карт, представив Flex Credential – карту нового поколения, способную легко переключаться между различными способами оплаты: дебет, кредит, BNPL («купи сейчас, заплати позже»). Сегодня миллионы людей по всему миру используют эту технологию, и Visa планирует разнообразить ее применение, расширив доступ к кредитным линиям, инвестиционным счетам, бонусам, коммерческим картам и другим возможностям.

Сегодня Visa и Klarna объявили о партнерстве, чтобы представить Flex Credential в США и первыми в Европе предложить использование BNPL-модели с дебетовой картой, предоставляя потребителям возможность более гибко выбирать методы оплаты. Подробности ожидаются позже в этом году.

Больше способов платить и получать оплаты. Visa также объявляет о новых возможностях совершения и получения платежей для потребителей, продавцов и партнеров по всему миру.

  • Visa Pay – это новая услуга, обеспечивающая совместимость цифровых кошельков, подключенных к сети Visa, с местными и международными продавцами, принимающими карты компании, в физических торговых точках или онлайн. Бета-запуск Visa Pay готовится в некоторых странах Азии, Европы и Латинской Америки.
  • Visa Accept – это новое решение для микро-предпринимателей, позволяющее принимать оплаты на дебетовую карту Visa, соответствующую требованиям, с любого смартфона с поддержкой NFC всего в несколько кликов и связывающее единственную карту в кошельке с миллиардами платежных счетов. Бета-запуск Visa Accept стартует в июле в Латинской Америке и Азии.
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