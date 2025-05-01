Находите и приобретайте товары с помощью ИИ: Visa представляет новую эру коммерции

Искусственный интеллект трансформирует то, как мы совершаем и оплачиваем покупки. Visa использует мощь своей сети и многолетний опыт, чтобы обеспечить доверие и безопасность в коммерции, основанной на ИИ. Программа Visa Intelligent Commerce, представленная сегодня на глобальной презентации новых продуктов Visa Global Product Drop, позволяет ИИ находить и приобретать товары. Эта новаторская инициатива, открывает доступ к платежной сети Visa разработчикам и инженерам, создающим базовых ИИ-агентов, которые преобразуют коммерцию.

«В ближайшем будущем появятся ИИ-агенты, которые будут просматривать, выбирать, совершать покупки и управлять заказами вместо потребителей, – рассказал Джек Форестелл (Jack Forestell), директор по продуктам и стратегии Visa. – Эти агенты должны будут заслужить доверие в вопросах оплаты – не только со стороны пользователей, но также со стороны банков и продавцов». «Точно так же, как осуществлялся переход от покупок в физических точках к онлайн-шопингу и от онлайн-шопинга к мобильному, Visa устанавливает новый стандарт для новой эры коммерции, — объяснил Форестелл. – Теперь, благодаря Visa Intelligent Commerce, ИИ-агенты смогут находить и покупать товары вместо потребителей на основе предварительно указанных предпочтений. Потребитель устанавливает рамки, а Visa поможет управлять всем остальным».

Надежное будущее коммерции на основе ИИ

Вскоре миллионы людей будут полагаться на ИИ, чтобы найти идеальный свитер, изучить локацию для отпуска или совершить покупки по списку. Visa обеспечит бесперебойность платежей, позволяя совершать безопасные и надежные транзакции в мире, где ИИ играет ключевую роль.

Инициатива Visa Intelligent Commerce опирается на более чем 30-летний опыт применения ИИ и машинного обучения для управления рисками и борьбы с мошенничеством, чтобы обеспечить безопасность и надежность процесса оплаты. Вместе с лидерами отрасли, включая Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Samsung, Stripe и другие компании, Visa поможет создать персонализированную и безопасную коммерцию на основе ИИ в глобальных масштабах.

«Мы сотрудничаем с компаниями, находящимися в авангарде инноваций в сфере ИИ, поощряем участие ИИ-платформ и поддерживаем новые способы оплаты, придерживаясь нашего главного приоритета – обеспечить безопасность и доверие, – добавил Джек Форестелл. – Совместно с нашими партнерами мы полностью раскрываем потенциал ИИ для преобразования всех аспектов коммерции, платежей и бизнеса».

Больше возможностей для потребителей, продавцов и разработчиков

Visa поможет превратить коммерцию на основе ИИ, которая сегодня является футуристической, относительно неизвестной концепцией, в бесперебойный, безопасный и персонализированный опыт как для продавцов, так и для потребителей.

Инициатива Visa Intelligent Commerce содержит набор интегрированных API и коммерческую партнерскую программу для ИИ-платформ, позволяя разработчикам безопасно и масштабно развертывать мощности Visa в коммерции на основе ИИ.

Visa Intelligent Commerce предлагает:

Карты, готовые для использования искусственным интеллектом. Данные карты заменяются на токенизированные цифровые реквизиты, повышая безопасность для потребителей и упрощая платежные процессы для разработчиков. Эти реквизиты подтверждают, что выбранный потребителем агент имеет право действовать от его имени, привнося в коммерцию на основе ИИ элемент проверки личности. Только потребитель может дать указания агенту о том, что делать и когда активировать платежные реквизиты.

Данные карты заменяются на токенизированные цифровые реквизиты, повышая безопасность для потребителей и упрощая платежные процессы для разработчиков. Эти реквизиты подтверждают, что выбранный потребителем агент имеет право действовать от его имени, привнося в коммерцию на основе ИИ элемент проверки личности. Только потребитель может дать указания агенту о том, что делать и когда активировать платежные реквизиты. Персонализация на основе ИИ. Все находится под контролем потребителя. Потребители с собственного согласия делятся основными сведениями о расходах и покупках с карты Visa, чтобы улучшить работу агента и персонализировать рекомендации товаров.

Все находится под контролем потребителя. Потребители с собственного согласия делятся основными сведениями о расходах и покупках с карты Visa, чтобы улучшить работу агента и персонализировать рекомендации товаров. Простые и безопасные платежи на основе ИИ. Потребитель легко устанавливает лимиты и условия расходов, предоставляя четкие инструкции для транзакций, совершаемых агентом. «Сигнал» о покупке передается Visa в режиме реального времени, что позволяет компании осуществлять контроль за транзакциями и помогать с разрешением споров.

Платежные технологии Visa, включая API для токенизации и аутентификации, помогут сделать транзакции безопасными и бесперебойными, повышая уверенность потребителей, использующих ИИ для покупок. Visa имеет многолетний опыт в борьбе с мошенничеством, а также надежную платформу данных и использует этот опыт для реализации программы Visa Intelligent Commerce.

Дополнительную информацию о Visa Intelligent Commerce можно найти по ссылке: visa.com/intelligentcommerce.