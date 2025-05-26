В Китае прошел первый боксерский турнир среди человекоподобных роботов

В китайском городе Ханчжоу прошел первый в истории боксерский турнир среди человекоподобных роботов. Турнир EngineAI Robot Free Combat Tournament организовала робототехническая компания Unitree Robotics. По словам организаторов, мероприятие призвано проверить физические возможности и уровень интеллекта роботов в захватывающих боевых сценариях. Согласно данным, в Ханчжоу работают более 200 компаний, связанных с робототехникой, а объем производства роботов в 2024 году составил 15 млрд юаней.

Инженеры из Unitree Robotics провели масштабную подготовку роботов, уделяя особое внимание способности балансировать и сохранять равновесие. Роботы прошли серию стресс-тестов, доказав свою готовность к предстоящему мероприятию. По словам представителя компании, механические участники соревнования умеют проводить прямые, боковые удары и круговые удары, а также подниматься после падения. Компания EngineAI предоставила для турнира несколько своих моделей роботов-гуманоидов. Благодаря открытому коду программного обеспечения роботов, команды-участницы турнира смогли детально настроить и даже дообучить своих бойцов.

Роботами, с помощью контроллеров, управляли их разработчики. Задача каждого участника была простой — отправить соперника в нокаут (засчитывается, если робот не может подняться в течение восьми секунд). Все роботы были оснащены сложными системами датчиков, а также функциями беспроводного и голосового управления.

Ожидается, что следующий турнир пройдет в декабре 2025 года в Шэньчжэне.