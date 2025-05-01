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1 мая, 2025
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Сатья Наделла рассказал, что около 30% программного кода Microsoft генерирует ИИ

Microsoft

Глава Microsoft Сатья Наделла, в разговоре с Марком Цукербергом на конференции для разработчиков LlamaCon, рассказал, что 20-30% кода в репозиториях компании написано искусственным интеллектом. Он также отметил, что некоторые проекты, «вероятно, полностью написаны» нейросетями, и со временем этот объем «неуклонно вырастет».

По словам Наделлы, код сгенерированный ИИ, различается в зависимости от языка программирования. В частности, при работе с Python искусственный интеллект показывает больший прогресс, а вот при использовании C++ улучшения менее заметны. По словам Кевина Скотта, технического директора Microsoft, к 2030 году 95% всего кода будет генерировать искусственный интеллект.

Аналогичный вопрос глава Microsoft задал Цукербергу, однако точного ответа тот дать не смог. В свою очередь, глава Google Сундар Пичаи на прошлой неделе заявил, что ИИ пишет более 30% кода для компании.

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