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1 мая, 2025
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Gulfstream Distribution и Netwrix провели мероприятие для заказчиков в Азербайджане

Netwrix

30 апреля в отеле Hilton Baku компания Gulfstream Distribution, один из крупнейших IT-дистрибьюторов на рынке Азербайджана, совместно с Netwrix, лидирующей компанией в области решений для обеспечения безопасности данных и управления сетями, провели мероприятие «Netwrix Day» для заказчиков в нашей стране. Отметим, что Netwrix известен своими программными продуктами и решениями для обеспечения безопасности, которые позволяют отслеживать различные сети и информационные системы в режиме реального времени. Компания помогает организациям обеспечивать защиту данных, соответствие нормативным требованиям и проводить анализ инцидентов безопасности. Более подробно о решениях Netwrix вы можете узнать в нашем материале.

Официальную часть мероприятия открыла глава команды продаж Netwrix Евгения Изотова, которая познакомила гостей с актуальным портфолио сервисов и продуктов компании. В качестве основного докладчика выступил директор по информационной безопасности в регионе EMEA и вице-президент по исследованиям безопасности в Netwrix Дирк Шредер (Dirk Schrader).

Презентации представителей вендора затронули следующие темы:

  • «Defense in Depth» — многоуровневая безопасность, защита идентификационных данных и конечных точек комплексным образом.
  • «DSPM & DAG» — управление состоянием безопасности данных (DSPM) и управление доступом к данным (DAG) как ключ к видимости и контролю.
  • «Access Control & Least Privilege» — ограничения доступа для повышения эффективности работы.
  • «Automation & IGA» — оптимизация средств безопасности с помощью автоматизации, управления и администрирования идентификационных данных.
  • «Segregation of Duties» — необходимость в наличии нескольких точек контроля за периметром безопасности.
  • «Continuous Data Classification» — отслеживание доступа к данным.
  • «Endpoint Management» — консолидация политик и использование DLP для предотвращения утечек.
  • «Resilience & Compliance» — адаптация потребностям вашей организации к соответствию регуляторным правилам.

Мероприятие также позволило участникам ознакомиться с кейсами, реализованными на базе решений Netwrix. По завершению официальной части «Netwrix Day» общение заказчиков с представителями Gulfstream Distribution и Netwrix продолжилось в неформальной обстановке за обедом в ресторане отеля.

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