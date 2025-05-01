Gulfstream Distribution и Netwrix провели мероприятие для заказчиков в Азербайджане

30 апреля в отеле Hilton Baku компания Gulfstream Distribution, один из крупнейших IT-дистрибьюторов на рынке Азербайджана, совместно с Netwrix, лидирующей компанией в области решений для обеспечения безопасности данных и управления сетями, провели мероприятие «Netwrix Day» для заказчиков в нашей стране. Отметим, что Netwrix известен своими программными продуктами и решениями для обеспечения безопасности, которые позволяют отслеживать различные сети и информационные системы в режиме реального времени. Компания помогает организациям обеспечивать защиту данных, соответствие нормативным требованиям и проводить анализ инцидентов безопасности. Более подробно о решениях Netwrix вы можете узнать в нашем материале.

Официальную часть мероприятия открыла глава команды продаж Netwrix Евгения Изотова, которая познакомила гостей с актуальным портфолио сервисов и продуктов компании. В качестве основного докладчика выступил директор по информационной безопасности в регионе EMEA и вице-президент по исследованиям безопасности в Netwrix Дирк Шредер (Dirk Schrader).

Презентации представителей вендора затронули следующие темы:

«Defense in Depth» — многоуровневая безопасность, защита идентификационных данных и конечных точек комплексным образом.

«DSPM & DAG» — управление состоянием безопасности данных (DSPM) и управление доступом к данным (DAG) как ключ к видимости и контролю.

«Access Control & Least Privilege» — ограничения доступа для повышения эффективности работы.

«Automation & IGA» — оптимизация средств безопасности с помощью автоматизации, управления и администрирования идентификационных данных.

«Segregation of Duties» — необходимость в наличии нескольких точек контроля за периметром безопасности.

«Continuous Data Classification» — отслеживание доступа к данным.

«Endpoint Management» — консолидация политик и использование DLP для предотвращения утечек.

«Resilience & Compliance» — адаптация потребностям вашей организации к соответствию регуляторным правилам.

Мероприятие также позволило участникам ознакомиться с кейсами, реализованными на базе решений Netwrix. По завершению официальной части «Netwrix Day» общение заказчиков с представителями Gulfstream Distribution и Netwrix продолжилось в неформальной обстановке за обедом в ресторане отеля.