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15 мая, 2025
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QNAP представляет флагманский двухпроцессорный U.2 NVMe All-Flash NAS TDS-h2489FU R2 c 24 отсеками для дисков

QNAP

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня объявила о выпуске флагманского 24-отсекового U.2 NVMe All-Flash NAS нового поколения — TDS-h2489FU R2. TDS-h2489FU R2 предлагает мощную и стабильную вычислительную производительность, надежную сеть и масштабируемое хранилище для удовлетворения потребностей предприятий в высоких рабочих нагрузках, многозадачности и низкой задержке в таких приложениях, как виртуализация, высокопроизводительные вычисления (HPC), центры обработки данных, вычисления AI/ML, хранение больших данных AI и 3D-рендеринг.

«Поскольку предприятия сталкиваются с быстрым ростом данных и все более требовательными рабочими нагрузками, им нужно больше, чем просто производительность. Им нужна стабильная платформа, которая поддерживает критически важные операции, — отмечает менеджер по продуктам QNAP Алекс Ши (Alex Shih). — TDS-h2489FU R2 специально создан для высоконагруженных многозадачных приложений, позволяя IТ-отделам легко справляться с виртуализацией, обучением моделей искусственного интеллекта или постпроизводственным редактированием. Мы стремимся помочь предприятиям максимально использовать преимущества флэш-хранилищ в центрах обработки данных и высокоэффективных средах совместной работы, ускоряя цифровую трансформацию и инновации».

Благодаря двум процессорам Intel Xeon Silver 4300 Series, TDS-h2489FU R2 обеспечивает вычислительную мощность до 32 ядер. Он поддерживает до 1 ТБ оперативной памяти и отличается улучшенной расширяемостью оборудования по сравнению со своим предшественником, предлагая до четырех слотов расширения PCIe Gen 4. TDS-h2489FU R2 обеспечивает высокий IOPS и низкую задержку, что делает его идеальным для виртуализации, инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) и корпоративных серверных приложений. Независимо от того, обрабатываете ли вы большие объемы данных, поддерживаете ли одновременный доступ к нескольким рабочим станциям или преодолеваете узкие места ввода-вывода в приложениях с интенсивным использованием данных, TDS-h2489FU R2 обеспечивает стабильную и эффективную обработку данных. Работая под управлением операционной системы QuTS hero, он предлагает высоконадежную среду хранения на основе файловой системы ZFS с неизменяемым хранилищем, мощным сокращением данных и технологиями оптимизации SSD для максимизации эффективности инвестиций в хранилище all-flash.

Основные характеристики TDS-h2489FU R2:

  • 2 NVMe флэш-память. Имеет 16 2,5-дюймовых слотов U.2 PCIe NVMe и 8 2,5-дюймовых слотов U.2 PCIe NVMe / SATA 6 Гбит/с, обеспечивая до 1 000 000 IOPS при производительности случайного чтения 4K, идеально подходит для приложений с высокой плотностью доступа к данным.
  • Двухпроцессорная многоядерная вычислительная мощность. Доступен в двух конфигурациях: два процессора Intel Xeon Silver 4309Y с 8 ядрами частотой 3,6 ГГц или два процессора Intel Xeon Silver 4314 с 16 ядрами с частотой 3,4 ГГц. Поддерживает память DDR4 ECC RDIMM с возможностью расширения до 1 ТБ, что обеспечивает бесперебойную многозадачность и производительность критически важных приложений.
  • Больше PCIe для большего количества возможностей. Оснащен четырьмя слотами PCIe Gen 4, поддерживающими гибкую установку высокоскоростных сетевых карт 25GbE / 100GbE, карт расширения хранилища, карт расширения M.2 SSD или карт Fibre Channel для масштабируемых обновлений.

  • Хранилище на уровне петабайт. Поддерживает карты расширения хранилища PCIe для подключения до 10 PCIe JBOD TL-R2400PES-RP для 240 дополнительных дисков или до шестнадцати SAS JBOD TL-R1620Sep-RP для 256 дополнительных дисков.

  • Слоты M.2 для повышения производительности. Включает два слота M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 / SATA 6 Гбит/с для пулов хранения SSD, кэширования SSD или системных дисков SSD для повышения общей эффективности.
  • Высокоскоростная сеть для максимальной производительности. Поставляется с четырьмя портами 2.5GbE RJ45 и двумя портами 25GbE SFP28 (предустановленными с двухпортовой сетевой картой 25GbE) для удовлетворения корпоративных требований к высокой пропускной способности. Карта 25GbE поддерживает iSER (расширения iSCSI для RDMA) для ускорения передачи данных VMware ESXi при одновременном снижении нагрузки на центральный процессор и поддерживает SR-IOV для оптимизированного распределения полосы пропускания виртуальной машины, обеспечивая высокую производительность и стабильную работу.
  • Резервное питание для надежности. Двойные резервные блоки питания минимизируют риск неожиданного отказа оборудования, обеспечивая непрерывный доступ к корпоративным данным и улучшенную непрерывность бизнеса.
  • Высочайший уровень гарантии. Обеспечивается 5-летней гарантией.

На рынке Азербайджана доступны следующие модели (цена указана с учетом MSRP):

  • TDS-h2489FU-R2-4309Y-64G: два процессора Intel Xeon Silver 4309Y 8-ядерные / 16-поточные (до 3,6 ГГц), всего 16 ядер; 64 ГБ памяти DDR4 ECC RDIMM (с возможностью расширения до 1 ТБ) — 31,999 AZN.
  • TDS-h2489FU-R2-4314-128G: два процессора Intel Xeon Silver 4314 16-ядерные / 32-поточные (до 3,4 ГГц), всего 32 ядра; 128 ГБ памяти DDR4 ECC RDIMM (расширяемая до 1 ТБ) — 38,999 AZN.
  • TDS-h2489FU-R2-4314-256G: два процессора Intel Xeon Silver 4314 16-ядерные / 32-поточные (до 3,4 ГГц), всего 32 ядра; 256 ГБ памяти DDR4 ECC RDIMM (расширяемая до 1 ТБ) — 42,999 AZN.
  • TDS-h2489FU-R2-4314-512G: два процессора Intel Xeon Silver 4314 16-ядерные / 32-поточные (до 3,4 ГГц), всего 32 ядра; 512 ГБ памяти DDR4 ECC RDIMM (расширяемая до 1 ТБ) — 53,999 AZN (по запросу).
  • TDS-h2489FU-R2-4314-1T: два процессора Intel Xeon Silver 4314 16-ядерные/32-поточные (до 3,4 ГГц), всего 32 ядра; 1 ТБ памяти DDR4 ECC RDIMM (расширяемая до 1 ТБ) — 74,999 AZN (по запросу).
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