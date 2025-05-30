Представлен планшет Vivo Pad5 с 12,1-дюймовым экраном 144 Hz

Вместе с линейкой смартфонов Vivo S30 был представлен планшет Vivo Pad5, предназначенный как для работы, так и для развлечений. Модель, выполненная в цельнометаллическом корпусе, призвана дополнить вышедший ранее Vivo Pad5 Pro.

По своим техническим характеристикам Vivo Pad5 является полной копией представленного в этом месяце iQOO Pad5. Напомним их: планшет предлагает IPS-экран диагональю 12,1-дюйма с разрешением 2800×1968 пикселей (соотношение сторон 7,1:5), частотой обновления до 144 Hz, частотой сенсорного слоя 480 Hz, максимальной яркостью 600 нит и поддержкой HDR10.

Планшет построен на базе лежит 4-нм процессора MediaTek Dimensity 9300+, за графику отвечает Immortalis G720. Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 8, 12 или 16 Gb, емкость встроенной UFS 3.1) — 128 Gb, 256 или 512 Gb (UFS 4.0).

Аккумулятор на 10 000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 44 Вт. Основная камера разрешением 8 Мп, фронтальная на 5 Мп. Планшет получил поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, порт USB 3.2 Gen 1 Type-С, шесть динамиков (Super Audio 5.0) и функцию распознавания лица. Водозащита не заявлена. Габариты и вес: 266,43 x 192 x 6,62 мм, 590 гр. Используется Android 15 с Origin OS 5.0.

Цены на Vivo Pad5: 8/128 Gb — $330, 8/256 Gb — $385, 12/256 Gb — 425, 16/512 Gb — $480. Доступные цвета корпуса: голубой, серый и розовый. Продажи планшета в Китае начнутся с 5 июня, предзаказ уже открыт. Аксессуары, клавиатура с тачпадом и стилус, предлагаются отдельно. Smart Touch Keyboard 5 стоит $83, Vivo Pencil 3 — $69.