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31 мая, 2025
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Epic Games Store отдает бесплатно Tiny Tina’s Wonderlands и Limbo

Epic Games Store

Epic Games Store дарит своим пользователям две игры: Tiny Tina’s Wonderlands и Limbo. Акция будет действовать до 5 июня в 19:00 по бакинскому времени.

Tiny Tina’s Wonderlands — фэнтезийный спин-офф Borderlands, действие которого разворачивается в мире, придуманном Крошкой Тиной. Релиз RPG-шутера состоялся в 2022 году. Пройти игру можно одному или в кооперативе, который поддерживает до четырех человек в одной сессии.

Limbo – двухмерный черно-белый платформер давно стал классикой и одним из самых известных и признанных проектов жанра. Игра вышла в 2010 году. Геймплей в основном построен на решении головоломок, но иногда протагонисту также нужно побеждать врагов, хотя применять для этого оружие нельзя.

Какие игры Epic Games Store подарит на следующей неделе — неизвестно.

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