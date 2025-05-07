Новая функция Samsung Wallet позволит отправлять деньги на другие телефоны и карты

Компания Samsung представила новую функцию «Tap to Transfer» для сервиса Samsung Wallet. Пользователи Samsung Wallet к концу мая этого года смогут переводить деньги, просто касаясь смартфонами Galaxy или дебетовыми картами с NFC.

Новая функция платежей позволяет переводить деньги с дебетовых карт Visa или Mastercard, хранящихся в Samsung Wallet, используя NFC для подключения в приложении кошелька получателя. Поскольку функция работает путем подключения к самой карте, она будет работать с любым цифровым кошельком, а не только с другими пользователями Samsung Wallet.

С помощью функции также можно переводить деньги напрямую на физическую дебетовую карту, если у получателя нет приложения кошелька, при условии, что чип карты поддерживает оплату касанием. Кроме того, Samsung заявляет, что можно отправить деньги другим пользователям Samsung Wallet, которые находятся далеко, используя номер телефона для поиска аккаунта, что позволяет выполнять одноранговые транзакции удаленно.

Пока что новая функция доступна только в США, когда она появится в других странах — не сообщается.