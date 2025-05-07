Amazon создал складского робота с «чувством осязания»

Компания Amazon разработала робота Vulcan, ключевой особенностью которого стала способность «чувствовать» объекты. Благодаря датчикам на подвижных шарнирах, расположенных на манипуляторе, робот способен тактильно чувствовать края и контуры товара, предотвращая повреждение хрупких предметов. Это позволяет ему на ощупь различать товары на нижних и верхних полках, куда доступ человеку затруднен.

Конструкция руки робота, напоминающая гибрид линейки и лопатки, позволяет аккуратно перемещать товары даже в плотно заполненных контейнерах. Система интерпретирует силу и крутящий момент, интегрируя данные в алгоритмы планирования движений. Это решение не только ускорит обработку заказов до 300 единиц в час, но и снизит физическую нагрузку на сотрудников, создав новые специализации в робототехнике.

«Amazon хранит в контейнерах много разных товаров, поэтому необходимо покопаться в них, чтобы извлечь определенный предмет для выполнения заказа. До сих пор это было очень сложно, поэтому мне любопытно увидеть новую систему», — поясняет Кен Голдберг, робототехник из Калифорнийского университета в Беркли.

Новая система уже тестируется на складах в Гамбурге (Германия) и Спокане (штат Вашингтон, США), где за 18 месяцев скорость обработки товаров выросла втрое. Vulcan оптимизирует размещение товаров в нескольких контейнерах одновременно, решая задачу за 100 миллисекунд — человеку для этого требуются минуты. Amazon отмечает, что Vulcan — это часть стратегии 75%-ной автоматизации, где роботы и люди дополняют друг друга, помогая оптимизировать работу. В компании понимают, что 100%-ной автоматизации производства на складе достичь будет нереально.