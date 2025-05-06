Rockstar Games выпустила новый трейлер GTA VI и рассказала о персонажах игры

Компания Rockstar Games выпустила второй трейлер GTA VI. В ролике демонстрируется встреча главных героев Джейсона и Люсии.
Согласно сюжету GTA VI, после неудачной попытки заработать легкие деньги, главные герои оказываются в центре криминального заговора, простирающегося на весь штат Леонида. Выбраться из него они смогут только совместными силами, полагаясь друг на друга.
Кроме трейлера Rockstar Games поделилась на своем сайте подробностями о персонажах игры. Разработчики также опубликовали много скриншотов и артов.
Релиз Grand Theft Auto VI перенесен на 26 мая 2026 года.