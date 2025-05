Компания Techpro DC провела мероприятие «IntelliSpace: A New Era of Smart Work»

13 мая в отеле Four Seasons прошло мероприятие «IntelliSpace: A New Era of Smart Work», организованное компанией Techpro DC, одним из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, совместно с компаниями Adobe и OneScreen. В рамках семинара, проведенного для партнеров дистрибьютора, была предоставлена информация о продуктовой линейке интерактивных экранов OneScreen, новых продуктах Adobe и возможностях портала цифровой дистрибуции Electronic Software Distribution (ESD) esd.techprodc.com.

С приветственным словом к партнерам обратился заместитель генерального директора Techpro DC Гусейном Гасанлы, который представил основных докладчиков мероприятия. Официальная часть семинара продолжилась презентацией директора по продажам OneScreen в регионе CIS Зишана Авана (Zeeshan Awan), который познакомил гостей с возможностями и функционалом интерактивных экранов, видеостен и прочих решений этого производителя для отображения информации. Компания более 12 лет является лидером на рынках образования и решений для совместной работы. Компания, базирующаяся в Сан-Диего (США), имеет широкую сеть партнеров по всему миру. Решения OneScreen можно встретить в конференц-залах, учебных классах, гостиницах многих стран мира, в том числе, и в Азербайджане.

С возможностями интеллектуальной интерактивной доски Onescreen TL7, обладающей интуитивным интерфейсом, в ходе демонстрационной сессии гостей мероприятия познакомил менеджер по развитию бизнеса OneScreen в Techpro DC Горхмаз Гасымов. Этот сенсорный экран оснащен такими функциями, как возможность подключения к другим устройствам для совместного использования экрана, облачного управления несколькими устройствами, отправки сообщений на несколько устройств и т.д. Он также оснащен QuizWiz — искусственным интеллектом, который помогает учителям создавать тесты. Кроме того, учетные записи OneScreen Accounts помогут вам создавать индивидуальные профили, которые интегрируются с облачными дисками Google и Microsoft. В рамках демонстрации также были показаны возможности работы с сервисом OneScreen Guru. Это беспрецедентное решение для поддержки и обучения пользователей, дающее доступ к высококвалифицированным инженерам, а также наборам аппаратных и программных решений OneScreen в режиме 24/5.

Презентация бренд-менеджера Microsoft и Adobe компании Techpro DC Эмиля Ханкишиева была посвящена возможностям инструментов Adobe, которые позволяют выполнять самые разнообразные задачи, от обработки фотоизображений до комплексных видео и реализации интерактивных проектов, в том числе подразумевающих совместную работу нескольких участников команды. Выступавший подчеркнул возрастающую роль искусственного интеллекта в решениях Adobe, в частности Adobe AI Assistant, существенно упрощающего работу с продуктами компании, а также рассказал о новом приложении Adobe Acrobat Express, которое с помощью инструментов искусственного интеллекта позволяет просто и быстро создавать потрясающие посты в социальных сетях, изображения, видео, листовки и многое другое. Отдельное внимание Эмиль Ханкишиев уделил нюансам регистрации партнеров на портале цифровой дистрибуции Electronic Software Distribution (ESD), существенно упрощающего процесс приобретения лицензий на продукты Microsoft и Adobe.

После завершения официальной части мероприятия партнеры Techpro DC смогли продолжить общение с представителями дистрибьютора и компании OneScreen в неформальной обстановке во время обеда.