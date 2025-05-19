ИТ-системы Агентства по интеллектуальной собственности перенесены в «Правительственное облако»

Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева № 718 от 3 июня 2019 года о создании «Правительственного облака» (G-cloud) и предоставлении «облачных» услуг.

В рамках реализации данного Указа завершён процесс миграции информационных систем и ресурсов в «Правительственное облако» для следующей государственной организации — Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики.

Агентство по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики частично перенесло свои информационные системы и ресурсы в бакинский дата-центр ООО «AzInTelecom». Со стороны ООО «AzInTelecom» Агентству по интеллектуальной собственности были предоставлены услуги виртуального сервера (IaaS — Infrastructure-as-a-Service) и резервного копирования (BaaS — Backup-as-a-Service), реализованные на базе облачной инфраструктуры. Таким образом, учреждение обеспечило высокую доступность критически важных систем.

Исполнителем проекта «Правительственное облако» является ООО «AzInTelecom». В ходе реализации перехода осуществляется полная или частичная миграция ИТ-систем государственных учреждений в дата-центры «AzInTelecom», находящиеся в городах Баку и Евлах. Следует отметить, что данное решение не только снижает текущие затраты государственных учреждений на информационные технологии, но и значительно повышает производительность их информационных систем. Это способствует дальнейшему повышению их безопасности, созданию стабильной и устойчивой ИТ-инфраструктуры, а также качественному предоставлению услуг с оперативной координацией и круглосуточным мониторингом.

ООО «AzInTelecom» является первым учреждением в Азербайджане и регионе Южного Кавказа, получившим международный сертификат соответствия «TIER III».