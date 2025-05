Компании FOMİNOV CONSULTİNG и Hitachi Vantara провели семинар, посвященный последним решениям в области хранения данных

29 апреля в ресторане-музее «Ширваншах» прошло мероприятие, организованное компаниями FOMİNOV CONSULTİNG и Hitachi Vantara при поддержке ERC Distribution. Семинар, участниками которого стали представители IT-департаментов компаний государственного и частного секторов, был посвящен последним обновлениям и технологиям в линейке систем хранения данных Hitachi Vantara и преимуществам технологии FibreChannel от OEM-партнера Hitachi Vantara, которым является компания Brocade.

Гостей мероприятия приветствовали директор FOMİNOV CONSULTİNG Айтен Мустафаева и менеджер по коммерческим продажам Hitachi Vantara в СНГ Виктория Таранец, после чего с презентациями, посвященными продуктовой линейке одного из ведущих производителей СХД корпоративного класса, выступил эксперт компании Андрей Караванов.

Первая презентация познакомила гостей мероприятия с моделью современного хранилища данных Hitachi Vantara VSP (Virtual Storage Platform) One Block, которая предоставляет инструменты для оптимизации критически важных приложений, включения гибридных облачных сред и консолидации ресурсов хранения. Платформа хранения данных полностью собрана на базе NVMe-дисков и поддерживает до 1,8 петабайт эффективной емкости в корпусах 2U, что экономит место в стойке и сокращает расходы на электроэнергию и охлаждение. Встроенный инструмент управления Hitachi Ops Center за счет применения искусственного интеллекта и машинного обучения упрощает настройку и мониторинг системы, существенно сокращая объемы ручной работы. «VSP One Block обеспечивает отказоустойчивость приложений, поэтому организации могут перемещать критически важные для бизнеса рабочие нагрузки в облако, не беспокоясь о потере или недоступности данных. Данная платформа повышает скорость реагирования, помогая соблюдать соглашения об уровне обслуживания (SLA) и улучшая общее взаимодействие с пользователем, а расширенная автоматизация также снижает необходимость ручного контроля. Кроме того, VSP One Block позволяет организациям использовать лучшее от локальных и облачных сред, обеспечивая доступ к гибридной облачной платформе данных. В то же время, VSP One Block обеспечивает возможность самого быстрого восстановления после атак выирусов-шифровальщиков, благодаря продуманной системе создания моментальных снимков», — отметил в своем выступлении Андрей Караванов.

В следующей презентации представитель компании поделился информацией о преимуществах системы корпоративного класса Hitachi VSP 5600. «Система хранения данных Hitachi VSP 5600 обеспечивает максимальную отказоустойчивость даже при условии выхода из строя нескольких однотипных компонент хранилище, позволяя пересмотреть нюансы подхода к созданию ЦОД. VSP 5600 обладает продвинутыми интеллектуальными возможностями, гарантирующими оптимизацию систем, обеспечивая при этом упреждающую и прогнозирующую поддержку для повышения надежности. Кроме того, VSP 5600 представляет собой масштабируемую модульную платформу хранения, построенную вокруг единой сети коммуникации Hitachi Accelerated Fabric, что позволяет достигать рекордных 33 млн. операций ввода-вывода в секунду при задержках менее 39 микросекунд. Также это единственная система на рынке, способная демонстрировать безотказность работы на уровне 99,999999%», — подчеркнул Андрей Караванов, отдельно отметив, что все решения Hitachi Vantara работают на едином микрокоде, позволяя объединять и масштабировать системы разного класса без каких-либо проблем.

Заключительная презентация Андрей Караванов познакомила гостей мероприятия с комплексными инфраструктурными и гиперконвергентными решениями Hitachi Vantara. Было отмечено, что проверенные на рынке решения компании для гиперконвергентной инфраструктуры объединяют вычисления, хранение и виртуализацию, обеспечивая линейное масштабирование рабочих нагрузок от периферии до ядра и облака, а также объединяя изолированные IТ-ресурсы вместо создания новых. Следует отметить, что презентации Андрей Караванов прошли в интерактивном формате, что позволило гостям семинара оперативно получить ответы на возникавшие вопросы.

Выступление системного инженера Brocade Сергея Целикова, которое прошло в онлайн-режиме, было посвящено знакомству с обновлениями продуктовой линейки Brocade FibreChannel, которые компания представила на рынке за последний год. Также докладчик рассказал участникам конференции о преимуществах технологии FibreChannel, возможностях последних протоколов Broadcom и дал рекомендации по построению оптимальных сетей SAN.

После официальной части мероприятия общение с представителями компаний FOMİNOV CONSULTİNG и Hitachi Vantara продолжилось в неформальной обстановке за ужином.