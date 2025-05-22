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22 мая, 2025
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Google рассказал о полезных функциях очков на Android XR в повседневной жизни

Google Android XR

На конференции I/O 2025 компания Google рассказала, как будут работать smart-очки на платформе Android XR в повседневной жизни, сделав акцент на полезных функциях. Гаджеты на Android XR будут оснащены камерой, микрофонами и динамиками, а также дисплеем в линзах в качестве опции. Очки будут работать в связке со смартфоном пользователя, предоставляя ему быстрый доступ к функциям различных приложений без необходимости доставать основной гаджет из кармана.

Искусственный интеллект Gemeni будет «видеть и слышать» происходящее вокруг, анализировать контекст и выдавать пользователю полезные данные в реальном режиме времени. Среди поддерживаемых сервисов упоминаются «Google Календарь», «Google Карты», «Google Сообщения», «Google Фото», «Переводчик» и другие.

Особое внимание было уделено стильному дизайну. «Чтобы сделать технологию привлекательной, мы наладили сотрудничество с такими брендами, как Warby Parker и Gentle Monster, потому что очки должны быть такими, чтобы их хотелось носить весь день!» — отметили в Google.

Совместно с Samsung создана программная платформа и эталонное оборудование, которое позволит другим компаниям разрабатывать собственные версии таких устройств. Отмечается, что разработчики смогут работать с этой платформой уже во второй половине года. На данное время Google тестирует прототипы очков и собирает обратную связь. Стало известно, что второе устройство в линейке Android XR, созданное совместно с XREAL, станет портативным и подключаемым, и внешне будет напоминать массивные солнцезащитные очки. С помощью устройства пользователи смогут работать с Android-приложениями, включая и те, что были созданы только для платформы XR. Подробные характеристики гаджета пока не объявлены.

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