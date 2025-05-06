Huawei представила быстрый внешний SSD емкостью до 4 Tb с повышенной защитой

В ассортименте компании Huawei появился внешний SSD-накопитель Kunling eKitStor Shield 200 с повышенной защитой. Устройство предназначено как для профессионалов, так и для обычных пользователей. Одним из главных достоинств новинки является ее прочность. Накопитель выполнен в литом металлическом корпусе, заключенном в съемный резиновый чехол. Предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP67. SSD выдерживает падение с высоты до 3 метров и наезд грузовика массой до 2 тонн. При этом весит устройство 145 гр. без чехла и 180 гр. с чехлом.

Устройство оснащено интерфейсом USB 3.2 Gen 2×2 Type-C и обеспечивает скорость передачи данных до 2000 МБ/с (4K-видео объемом в 100 Gb будет копироваться около минуты). Накопитель будет предложен в модификациях с объемом памяти 1 Tb, 2Tb и 4 Tb. Есть две расцветки корпуса — Starlight Silver и Dimming Gold.

SSD поставляется с аппаратным шифрованием AES-XTS 256 и поддерживает ПО Huawei eKitStor Toolkit для диагностики, резервного копирования и облачной синхронизации. Накопитель можно использовать с устройствами под управлением Windows, macOS, Android и HarmonyOS. В комплекте есть кабели USB-C на USB-C и USB-C на USB-A. Производитель заявляет о ресурсе в 1,5 млн. часов безотказной работы при максимальном энергопотреблении всего 6 Вт, что делает накопитель совместимым с ноутбуками и мобильными гаджетами. Предоставляется пятилетняя ограниченная гарантия

Huawei Kunling eKitStor Shield 200 уже поступил в продажу в Китае по цене $106 и $192 за версии на 1 и 2 Tb соответственно. Вариант на 4 Tb поступит в продажу позже, цена пока не названа.