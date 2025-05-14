Google показал полностью новый дизайн ОС Android 16

Компания Google, на мероприятии The Android Show: I/O Edition, представила крупное обновление дизайна интерфейса операционной системы Android 16. Google позиционирует обновление как более выразительное и гибкое решение, созданное для улучшения восприятия интерфейса за счет визуальных эффектов, анимаций и адаптивных элементов.

В основе новой ОС используется Material 3 Expressive — прямое развитие концепции существующего дизайна Material 3. Пользователи получат доступ к динамическим цветовым темам, которые адаптируются к обоям, а также к новым вариантам шрифтов и компонентов интерфейса. На смартфонах появились более плавные короткие анимации, например, при удалении уведомления соседние элементы реагируют на жест, а смахивание сопровождается тактильной отдачей, имитирующей реальную физику. Эти эффекты также используются при переключении между приложениями, изменении громкости и работе с другими элементами интерфейса.

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Фон панели уведомлений теперь немного размыт, что создает эффект глубины и помогает сохранить контекст происходящего при навигации по системе. Иконки и ползунки слегка перерисованы.

Меню Quick Settings стало более гибким: можно добавить больше действий, таких как включение фонарика или режима «Не беспокоить».

Появилась новая функция Live Updates, которая показывает активные уведомления от приложений доставки, такси и навигации прямо на экране блокировки и Always-On Display. При разблокировке устройства можно развернуть уведомление, нажав на кнопку рядом со временем. Схожая функции под названием Live Activities есть в iOS 16.

Google также представил обновленную типографику, динамичные цветовые темы и адаптивные компоненты, внешний вид которых подстраивается под отображаемый контент и действия пользователя.

Обновления затронули и строку состояния, в ней появились новые значки, а общий вид домашнего экрана стал компактнее. При открытии шторки уведомлений активируется размытие обоев на заднем плане. Кнопки быстрых настроек могут менять свой размер, чтобы выводить больше информации, при активации они трансформируются в скругленные прямоугольники. Разработчики также обновили множество визуальных элементов и добавили больше возможностей для персональной настройки интерфейса. Всего в рамках новой версии интерфейса было переработано и добавлено пятнадцать компонентов интерфейса, включая меню, кнопки, индикаторы загрузки, панели инструментов и прочие элементы.

Все изменения, которые будут реализованы в Android 16, в первую очередь станут доступны на фирменных устройствах Google Pixel. По заявлению Google, изменения никак не должны повлиять на производительность или время автономной работы.