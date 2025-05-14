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15 мая, 2025
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Google изменил интерфейс Wear OS для smart-часов

Google Wear OS 6
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Кроме крупного обновления дизайна интерфейса Android 16, компания Google представила Wear OS 6 для smart-часов. Система также была полностью переработана с учетом нового дизайна Material 3 Expressive. Google называет Wear OS 6 самой персонализированной версией этой ОС. Новый дизайн был специально оптимизирован для круглых дисплеев. Компания отмечает, что впервые всерьез «взяла форму круга» за основу дизайна.

Google Wear OS 6

В системе используются компактные и интуитивно понятные кнопки, расположенные по краям дисплея, что, по мнению компании, должно упростить управление часами в движении. Списки, меню и интерфейсные элементы теперь анимированы с учетом изгибов экрана. К анимации прокрутки добавлен эффект глубины, а элементы интерфейса изменяют форму в зависимости от контекста.

Системная цветовая схема подстраивается под выбранный пользователем циферблат. Появилась функция Dynamic Color — возможность выбора акцентного цвета, который применяется ко всем элементам интерфейса. Эта функция уже реализована в смартфонах и планшетах для Android.

Также обновленный визуальный стиль затронул и уведомления. Добавлены аватары и встроенные миниатюры изображений, чтобы с первого взгляда видеть, кто написал сообщение и что в нем содержится. Кроме того, с главного экрана можно быстро отправить сообщение избранному контакту или начать тренировку без перехода в соответствующее приложение.

Несмотря на все нововведения в Wear OS 6, Google заявляет до 10% прироста автономности по сравнению с предыдущими версиями, но подчеркивает, что результат зависит от сценариев использования и конкретной модели устройства.

Важным нововведением Wear OS 6 стала интеграция ИИ- ассистента Gemini. Он поддерживает диалог на естественном языке, без необходимости подбирать нужные слова или набирать сообщения на маленьком экране часов, способен понимать сложные запросы и взаимодействовать с другими сервисами, такими как Gmail и «Календарь». ИИ- ассистент Gemini работает только в связке со смартфоном, который подключен к интернету. В будущем Google обещает добавить офлайн-режим. Интеграция Gemini с Wear OS будет реализована «в ближайшие месяцы». Для работы Gemini не потребуется Wear OS 6.

Wear OS 6 выйдет в конце 2025 года и сначала появится на smart-часах Pixel Watch.

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