DJI представил флагманский дрон Mavic 4 Pro с тройной камерой

Компания DJI представила флагманский беспилотный летательный аппарат Mavic 4 Pro. По сравнению с предшественником новый дрон получил улучшенную тройную камеру, увеличенное время полета и продвинутую систему навигации.

Mavic 4 Pro оснащен тройной камерой, основная из которых имеет разрешение 100 Мп (Hasselblad с сенсором Four Thirds) и может снимать видео в 6K/60fps HDR с динамическим диапазоном до 16 ступеней. Две других телекамеры снимают видео в 4K/120fps. Одна камера имеет 1/1,3-дюймовый 48 Мп объектив с ЭФР 70 мм, диафрагмой f/2,8 и 2,5-кратным зумом, вторая — 1/1,5-дюймовый 50 Мп сенсор с ЭФР 168 мм и шестикратным зумом. Последняя значительно улучшена по сравнению с 12-мегапиксельной в предыдущей модели. Все камеры поддерживают цветовые профили D-Log, D-Log M и HLG. Стабилизатор Infinity Gimbal позволяет вращаться системе камер на 360°, наклоняться на 70° вверх и снимать вертикальное видео.

Масса дрона составляет 1,06 кг (на 105 гр. тяжелее предшественника), так что для его использования во многих странах требуется получить разрешение. Аккумулятора емкостью 95 Втч достаточно, чтобы преодолеть до 41 км, а максимальное время полета составляет 51 минута, это максимум для линейки Mavic. Максимальная скорость — 90 км/ч, дальность передачи сигнала — до 30 км. Система уклонения от препятствий работает при движении на скорости до 18 м/с даже в условиях слабого освещения.

Дрон самостоятельно составляет карту маршрута с помощью встроенных лидаров и способен вернуться на исходную позицию без использования GPS. Система ActiveTrack 360° отслеживает объекты на расстоянии до 200 м, даже если они частично скрыты.

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Новый зарядный хаб заряжает батареи последовательно (одну за 50 минут, три за 90 минут) и может работать как мобильный аккумулятор с выходной мощностью 100 Вт. Встроенной памяти для записи — 64 Gb, также предлагается более продвинутая комплектация Creative Combo с накопителем на 512 Gb, фирменным адаптером питания на 240 Вт и зарядным хабом для одновременной зарядки трех батарей.

Вместе с Mavic 4 Pro был представлен новый контроллер DJI RC Pro 2. Он получил 7-дюймовый экран Mini LED, 128 Gb флеш-памяти, 4 часа автономности и поддержку записи звука через DJI Mic. Для передачи данных используется Wi-Fi 6 (до 80 МБ/с) или USB-C.

Дрон уже поступил в продажу во всех странах, где представлена компания. DJI отказалась от продаж модели в США из-за пошлин и претензий местных властей. Цены на DJI Mavic 4 Pro: стандартный комплект (с пультом RC 2) — €2099, расширенная комплектация Fly More Combo (дополнительные батареи, хаб и чехол) — €2699, продвинутая комплектация Creative Combo (контроллер RC Pro 2, 512 Gb памяти, зарядка 240 Вт) — €3539. Цена контроллера DJI RC Pro 2 составляет €999.