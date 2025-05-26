Fujifilm представил полукадровую цифровую камеру X Half с режимом симуляции пленки

Компания Fujifilm представила компактную цифровую камеру X Half (модель X-HF1), оборудованную вертикально расположенной матрицей с соотношением сторон 3:4. Устройство позиционируется как полукадровая камера, при необходимости два вертикальных изображения можно объединить в один кадр с разрешением 2160×1440 пикселей. Новинка получила специальный рычаг, который включает режим симуляции съемки на классическую фотопленку.

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Fujifilm X Half оснащена 17,7-мегапиксельным CMOS-сенсором с оптическим форматом 1″ Его дополняет 6-элементный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 32 мм и диафрагмой f/2,8, поддерживающий функцию контрастной автофокусировки с функцией распознавания лиц и глаз. Диапазон ISO составляет от 200 до 12 800 единиц, выдержка — от 1/2000 секунды до 15 минут.

В конструкции предусмотрены два экрана (один из которых предназначен для выбора пленочных симуляций) и ЖК-видоискатель с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 0,92 млн. точек. Поддерживается широкий набор фильтров, что упрощает создание качественных и запоминающихся фотографий. Возможна установка выдержки от 1/2000 секунды до 15 минут. Встроенный стабилизатор изображения отсутствует, но имеется LED-вспышка.

Камера сохраняет фотографии только в виде JPEG-файлов, формат RAW не поддерживается, а видеофайлы — в H.264 (MP4, 1080×1440, от 24 до 48 fps). Для хранения данных предусмотрено использование карты памяти SDXC емкостью до 2 Tb. Есть порт USB Type-C, а также поддержка модулей Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.2. Для цифровой обработки снимков, создания изображений и альбомов 2-в-1 и печати на принтерах Instax, можно использовать мобильное приложение X Half. Габариты камеры составляют 105,8 × 64,3 × 45,8 мм, вес — 240 гр. (включая карту памяти и аккумулятор).

Цена Fujifilm X Half составляет $849, в продаже появится в июне.