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17 мая, 2025
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Epic Games Store отдает бесплатно Dead Island 2 и Happy Game

Epic Games Store

Epic Games Store дарит своим пользователям две игры: зомби-экшен от первого лица Dead Island 2 и приключенческий хоррор Happy Game. Предложение будет действовать до 22 мая в 19:00 по бакинскому времени.

Релиз Dead Island 2 состоялся в апреле 2023 года. Действие игры разворачивается на территории Лос-Анджелеса, где началась вспышка зомби-вируса. Главные герои — четыре авантюриста, пытаются покинуть заполненный живыми мертвецами мегаполис.

Happy Game выпустили осенью 2021 года. В ней рассказывается о маленьком мальчике, попавшем в кошмарный мир.

Через неделю в Epic Games Store будут отдавать сразу три бесплатные игры.

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