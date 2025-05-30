Безлопастной вентилятор Dyson Cool получил новые функции

Английский производитель бытовых электроприборов Dyson, спустя 16 лет после выпуска безлопастного вентилятора Cool, выпустил его обновленную версию. Модель под названием Cool CF1 получила новые функции, сохранив свои главные преимущества: безопасность конструкции и высокую производительность при низком уровне шума.

Как и все вентиляторы Dyson, Cool CF1 обеспечивает равномерный поток воздуха и легкость в уходе. Вместе с этим отсутствуют функции очистки, нагрева и увлажнения воздуха, которые есть в других моделях компании.

В основе Dyson Cool CF1 лежит все та же технология Air Multiplier, благодаря чему обеспечивается мощный воздушный поток без риска получения травмы при касании вентилятора руками. Одно из ключевых нововведений — расширенная возможность настройки угла поворота рабочей части: теперь можно выбрать режим с амплитудой в 15°, 40° и 70°, а также один из 10 режимов мощности. Вентилятор Cool CF1 отличается низким уровнем шума и экономичным энергопотреблением. Он может создавать воздушный поток объемом 370 литров в секунду, при этом потребляя всего 30 ватт энергии.

Новинка оснащена небольшим ЖК-экраном, на котором отображается ключевая информация, включая текущие настройки воздушного потока. Кроме того, появился ночной режим, автоматически затемняющий дисплей и регулирующий скорость для комфортного охлаждения во время сна. Также добавился таймер сна.

Dyson Cool CF1 уже поступил в продажу в Великобритании по цене £249.