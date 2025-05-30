Пароль как суперсила: как научить ребёнка защищать себя в интернете

В преддверии Дня защиты детей «Лаборатория Касперского» напоминает: безопасность ребёнка сегодня — это не только защита на улице, но и в интернете. Один из первых и самых важных навыков цифровой гигиены — умение придумывать надежные и запоминающиеся пароли.

Почему это важно?

Согласно исследованиям, интеллектуальные алгоритмы могут взломать 59% паролей менее чем за час. Дети часто используют простые и легко угадываемые пароли, что делает их уязвимыми для киберугроз. Обучение детей созданию сложных паролей помогает защитить их личные данные и обеспечивает безопасность в интернете.

«Пароль — это как замок на личном цифровом дневнике ребёнка. Чем он крепче, тем спокойнее и безопаснее будет онлайн-жизнь. И чем раньше ребёнок поймёт это, тем увереннее он будет чувствовать себя в сети», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

5 простых советов как создать хороший пароль

Используйте любимые фразы : пусть ребёнок возьмёт строку из песни или мультфильма, и заменит некоторые буквы цифрами или символами. Пример: СмешарикиЛюбят@Торт.

: пусть ребёнок возьмёт строку из песни или мультфильма, и заменит некоторые буквы цифрами или символами. Пример: СмешарикиЛюбят@Торт. Комбинируйте несвязанные слова : странные сочетания лучше запоминаются. Например: Панда_Груша_7.

: странные сочетания лучше запоминаются. Например: Панда_Груша_7. Пассфразы лучше коротких слов : длинные, но осмысленные комбинации сложнее взломать. Пример: Я_ем_пиццу_по_пятницам!

: длинные, но осмысленные комбинации сложнее взломать. Пример: Я_ем_пиццу_по_пятницам! Меняйте пароли регулярно : объясните, что это как смена ключей от шкафа с игрушками — так безопаснее.

: объясните, что это как смена ключей от шкафа с игрушками — так безопаснее. Один аккаунт — один пароль: даже если ребёнок использует много сервисов, пароли не должны повторяться.

Родители — первые проводники ребёнка в цифровой мир. Именно от них зависит, насколько безопасно ребёнок будет чувствовать себя в интернете. Для этого важно:

Говорить с ребёнком про пароли, фишинг, конфиденциальность;

Проверять настройки приватности в приложениях и играх;

Использовать семейные инструменты, такие как Kaspersky Safe Kids, которые помогают следить за онлайн-активностью ребёнка, устанавливать ограничения по времени и получать рекомендации по цифровой безопасности.

Создание сильного пароля — это не просто технический навык, а основа цифровой ответственности. Чем раньше дети этому научатся, тем увереннее будут чувствовать себя в интернете. А значит — тем лучше будут защищены.