Среднебюджетная видеокарта Nvidia GeForce RTX 5060 поступит в продажу 19 мая

Компания Nvidia объявила, что среднебюджетная десктопная видеокарта GeForce RTX 5060, а также ее мобильная версия, поступят в продажу 19 мая. Рекомендованная цена настольной версии составляет $299. Мобильная RTX 5060 будет доступна в ноутбуках стоимостью от $1099.

В Nvidia пока не раскрыли полные технические характеристики RTX 5060. Известно, что в составе карты используется графический процессор GB206 с 3840 ядрами CUDA (3072 у предшественницы RTX 5060 Ti), объем видеопамяти GDDR7 составляет 8 Gb. Пропускная способность памяти вырастет с 288 до 448 Гбит/с, а скорость — с 17 до 28 до Гбит/с. Заявлены поддержка DLSS 4, а также новые тензорные и RT-ядра.

Nvidia заявляет, что GeForce RTX 5060 поддерживает все современные технологии, включая мультикадровый генератор и DLSS 4, что и старшие модели карт RTX 50-й серии. Компания опубликовала результаты внутренних тестирований, согласно которым видеокарта до шести раз опережает RTX 3060 при условии использовании многокадровой генерации. Точные результаты станут известны после того, как видеокарту протестируют независимые обозреватели.