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19 мая, 2025
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Acer представил игровые мониторы серии Nitro

Acer Nitro

Компания Acer представила на выставке Computex 2025 игровые мониторы линейки Nitro. Это модели Nitro GA321QK P, GA341CUR W0, а также PG271K — портативное решение для геймеров, которым нужен дополнительный экран. Модели Nitro GA321QK P и GA341CUR W0 получили встроенную поддержку Google TV, благодаря чему обеспечивается доступ к тысячам фильмов, музыкальных треков и приложений.

Acer Nitro

Acer Nitro GA321QK P построен на 31,5-дюймовой VA-матрице с разрешением 4K UHD (3840 × 2160 пикселей), частотой обновления 165 Hz и временем отклика до 0,5 мс (GTG). Контрастность дисплея составляет 3000:1, яркость — 250 нит. Монитор поддерживает 10-битную глубину цвета (8 бит + FRC) с отображением 1,07 млрд. оттенков, а также обеспечивает охват 99% цветового пространства sRGB. Устройство оснащено двумя динамиками мощностью 5 Вт, двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, одним USB Type-C и двумя USB 2.0. Предусмотрена поддержка крепления VESA 100 × 100 мм.

Acer Nitro GA341CUR W0 оснащен 34-дюймовой VA-матрицей с разрешением WQHD (3440 × 1440 пикселей), частотой обновления 240 Hz и временем отклика 1 мс (VRB). Контрастность дисплея составляет 4000:1, яркость — 250 нит. Как и другая модель, монитор поддерживает 10-битную глубину цвета (8 бит + FRC) с отображением 1,07 млрд. оттенков, а также обеспечивает охват 99% цветового пространства sRGB. Есть поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium Pro. В спецификации устройства входят два динамика мощностью по 5 Вт, два порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C, а также два порта USB 2.0. Также поддерживается крепление VESA 100 × 100 мм.

Портативный монитор Acer Nitro PG271K оборудован 27-дюймовым IPS-экраном, который поддерживает разрешение 3840 × 2160 пикселей с частотой обновления 72 Hz и Full HD (1920 × 1080 пикселей) при частоте 144 Hz. Обеспечивается 10-битная глубина цвета (8 бит + FRC) с отображением 1,07 млрд. оттенков, а также охват 95% цветового пространства DCI-P3. Время отклика составляет 1 мс (GTG), минимальное — 0,5 мс. Максимальный показатель контрастности составляет 100,000,000:1, яркость — 250 нит. Монитор оснащен двумя динамиками мощностью по 1 Вт, есть порт HDMI 2.0 и два USB Type-C. Монитор можно регулировать по высоте, поворачивать и наклонять, а для экономии места поддерживается крепление VESA 100 × 100 мм.

Цены на Acer Nitro GA321QK P и GA341CUR W0, а также сроки их выхода будут объявлены позднее. Продажи Nitro PG271K начнутся в сентябре по цене от €499.

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