Программирование с детства: как дети в Азербайджане осваивают цифровой язык будущего

«Лаборатория Касперского» и сообщество SupermaM на Facebook, объединяющее мам из Азербайджана и других стран, решили выяснить, с какого возраста дети начинают изучать программирование, и как применяют полученные знания. Согласно ответам, около трех сотен мам, интерес к программированию возникает у детей всё раньше.

«Приятно видеть, что всё больше родителей уделяют внимание развитию цифровых навыков у детей. Программирование развивает логику, самостоятельность и открывает новые горизонты. Такие опросы помогают лучше понять потребности семей и вдохновляют на развитие», — отмечает Софи Циргвава, администратор группы «SupermaM».

В ходе опроса треть (28%) родителей сообщили, что их дети начали изучать программирование до 10 лет. Ещё в 16% семей приступили к обучению в возрасте от 10 до 12 лет. И только 4% начали заниматься программированием после 16 лет.

Выяснилось, что 16% детей пока ещё не начали обучение, но уже проявляют интерес, а 10% — изучают программирование в рамках школьной программы.

Применяют знания на практике и участвуют в школьных проектах и олимпиадах уже 4% респондентов, а 2% детей — создают собственные дизайны и прототипы.