Представлен фитнес-браслет Honor Band 10 с автономностью до 14 дней

Компания Honor представила новый фитнес-браслет Band 10. По своим функциям устройство больше похоже на smart-часы, чем на фитнес-браслет.

Honor Band 10 оснащен изогнутым по бокам 1,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Hz, яркость которого автоматически регулируется датчиком освещенности в зависимости от уровня внешнего освещения.

Фитнес-браслет предлагает полный набор функций для мониторинга здоровья, включая круглосуточный контроль сердечного ритма, измерение уровня кислорода в крови (SpO₂), уровня стресса, расширенный анализ сна и отслеживание менструального цикла. Кроме того, он оснащен ИИ-модулем контроля здоровья сердца, который обеспечивает более глубокий анализ работы сердечно-сосудистой системы, выявляя ранние признаки мерцательной аритмии, преждевременных сокращений и потенциального апноэ во сне. Реализована функция «Утренний обзор здоровья», которая ежедневно суммирует основные показатели состояния пользователя.

Предлагается 96 режимов тренировок, включая 11 видов спорта профессионального уровня и 85 настраиваемых видов активности. Автономность работы устройства составляет до 14 дней, при включенном режиме Always-On Display — до 3 дней.

Honor Band 10 будет предложен в в синем (Coastal Blue), серебристом (Silver Gray), черном (Obsidian Black) и зеленом (Mint Green) цветах. Цена стандартной версии составляет $34, а с поддержкой NFC — $41.