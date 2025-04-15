Nvidia представила видеокарты GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti — по цене от $299

Компания Nvidia представила видеокарты среднего класса GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti. Отмечается, что RTX 5060 ориентирована на 1080p-гейминг, а RTX 5060 Ti позволяет играть в 1440p. Старшая модель GeForce RTX 5060 Ti будет продаваться в двух версиях: 8 Gb и 16 Gb памяти, младшая RTX 5060 выйдет только с 8 Gb.

Характеристики GeForce RTX 5060:

Ядра CUDA: 3840

Память: 8 Gb GDDR7 (28 Гбит/с)

Шина: 128 бит

Пропускная способность памяти — 448 ГБ/с

TGP — 145 Вт

Характеристики GeForce RTX 5060 Ti:

Ядра CUDA: 4608

Память: 8/16 Gb GDDR7 (28 Гбит/с)

Шина: 128 бит

Пропускная способность памяти — 448 ГБ/с

TGP — 145 Вт

Обе видеокарты поддерживают технологии масштабирования DLSS 4 и многокадровой генерации. Nvidia отмечают, что в играх без использования многокадровой генерации прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением составит около 20% для RTX 5060 и 20–25% для RTX 5060 Ti.

Цена видеокарты Nvidia GeForce RTX 5060 составит $299, старт продаж намечен на май. GeForce RTX 5060 Ti поступит в продажу 16 апреля за $379 (8 Gb) и $429 (16 Gb).