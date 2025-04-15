spot_img
16 апреля, 2025
ДомойТехнологииHardwareNvidia представила видеокарты GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti — по...

Nvidia представила видеокарты GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti — по цене от $299

Nvidia GeForce RTX 5060

Компания Nvidia представила видеокарты среднего класса GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti. Отмечается, что RTX 5060 ориентирована на 1080p-гейминг, а RTX 5060 Ti позволяет играть в 1440p. Старшая модель GeForce RTX 5060 Ti будет продаваться в двух версиях: 8 Gb и 16 Gb памяти, младшая RTX 5060 выйдет только с 8 Gb.

Характеристики GeForce RTX 5060:

  • Ядра CUDA: 3840
  • Память: 8 Gb GDDR7 (28 Гбит/с)
  • Шина: 128 бит
  • Пропускная способность памяти — 448 ГБ/с
  • TGP — 145 Вт

Характеристики GeForce RTX 5060 Ti:

  • Ядра CUDA: 4608
  • Память: 8/16 Gb GDDR7 (28 Гбит/с)
  • Шина: 128 бит
  • Пропускная способность памяти — 448 ГБ/с
  • TGP — 145 Вт

Обе видеокарты поддерживают технологии масштабирования DLSS 4 и многокадровой генерации. Nvidia отмечают, что в играх без использования многокадровой генерации прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением составит около 20% для RTX 5060 и 20–25% для RTX 5060 Ti.

Цена видеокарты Nvidia GeForce RTX 5060 составит $299, старт продаж намечен на май. GeForce RTX 5060 Ti поступит в продажу 16 апреля за $379 (8 Gb) и $429 (16 Gb).

Предыдущая статья
4SİM yerli startapçıları Çində keçiriləcək “Yeni Çempionlar 2025” tədbirinə dəvət edir
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,948ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»