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2 апреля, 2025
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«Azercell Könüllüləri» провели очередную благотворительную акцию в праздничные дни

Azercell

В преддверии праздников Новруз и Рамазан «Azercell Könüllüləri» («Волонтеры Azercell») провели традиционную благотворительную ярмарку. Все средства, собранные в рамках акции, были направлены на приобретение праздничных подарков для более чем 120 семей, проживающих в Баку, поселках Абшерона, Сумгайыте, Геранбое, Исмаиллы, Габале, Лянкяране, Гяндже, Агдаше и Агджабеди.

Благотворительная инициатива была реализована сотрудниками ООО «Azercell Telecom» и ООО «Aztelekom».

Списки семей были предоставлены местными органами исполнительной власти и Общественным объединением «Zəfər».

Следует отметить, что «Azercell Könüllüləri» реализует социальные проекты и благотворительные инициативы с 2004 года.

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