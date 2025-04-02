«Azercell Könüllüləri» провели очередную благотворительную акцию в праздничные дни

В преддверии праздников Новруз и Рамазан «Azercell Könüllüləri» («Волонтеры Azercell») провели традиционную благотворительную ярмарку. Все средства, собранные в рамках акции, были направлены на приобретение праздничных подарков для более чем 120 семей, проживающих в Баку, поселках Абшерона, Сумгайыте, Геранбое, Исмаиллы, Габале, Лянкяране, Гяндже, Агдаше и Агджабеди.

Благотворительная инициатива была реализована сотрудниками ООО «Azercell Telecom» и ООО «Aztelekom».

Списки семей были предоставлены местными органами исполнительной власти и Общественным объединением «Zəfər».

Следует отметить, что «Azercell Könüllüləri» реализует социальные проекты и благотворительные инициативы с 2004 года.