Азербайджанские школьники в числе лучших на Международной олимпиаде TIMO 2025

С 17 по 22 апреля 2025 года в Анталье (Турция), при поддержке университета Akdeniz, прошёл финальный этап Международной математической олимпиады стран тюркского мира – TIMO (Turkic International Mathematics Olympiad), организованной Global Olympiad Center.

Финальный этап собрал 1399 участников из 18 стран, включая Турцию, Китай, Россию, Иран, Индию, Казахстан, Узбекистан, Шри-Ланку, Иорданию, Индонезию и другие. В составе азербайджанской делегации выступили 70 школьников c третьего по одиннадцатый класс, продемонстрировавших высокий уровень математической подготовки и конкурентоспособности на международной арене.

По итогам соревнований сборная Азербайджана завоевала 32 медали, из которых 8 золотых, 8 серебряных и 16 бронзовых. Этот результат позволил азербайджанской команде занять третье место в мировом зачёте, уступив только Китаю и Турции.

«Это была не просто олимпиада, а настоящее интеллектуальное приключение. Мы познакомились с ребятами из разных стран, обсуждали решения задач, сравнивали подходы. Я горжусь нашей командой и рада, что наши усилия были оценены!» — делится впечатлениями одна из победителей Дарья Дмитриева, ученица 8-го класса Landau School.

«Участие в финале международной олимпиады в Анталье стало для меня незабываемым опытом — сложным и вдохновляющим, это была проверка знаний блестящих умов со всего мира. Я также подружился с ребятами из нашей сборной, и мы поддерживали друг друга, как настоящая команда.» — продолжает обладатель золотой медали Руслан Сафаров, ученик 8-го класса Landau School.

TIMO — международная олимпиада, нацеленная на развитие математического мышления у школьников. Она несет в себе широкую и всеобъемлющую миссию, основанную на математическом и научном совершенстве, направленную на объединение молодых поколений из разных культур, способствуя их интеллектуальному развитию, культурному обмену и математическим навыкам. Кроме того, TIMO стремится предоставить школьникам возможность сотрудничества с известными университетами, которое обеспечивает сильную академическую поддержку и помогает им добиться успеха в будущей университетской жизни. Олимпиада проходит ежегодно, объединяет участников из 40 стран мира и включает несколько возрастных категорий c 3 по 11 класс. Участники соревнуются в решении задач повышенной сложности, требующих не только академических знаний, но и креативного подхода.

Стоит отметить, что международные олимпиады по математике и логике становятся важным индикатором уровня образования, развития логического мышления и научного потенциала азербайджанской молодёжи. Успех наших школьников – яркий показатель их отличной математической подготовки, свидетельствует о результатах упорного труда, а также подтверждает эффективность национальных образовательных программ и высокий уровень преподавания точных наук.