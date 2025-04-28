ASUS ROG Strix SCAR 18: К победе на полной скорости!

Все больше пользователей отдают предпочтение геймерским ноутбукам, заменяя ими настольные компьютеры или консоли. Серия ноутбуков ASUS ROG Strix уже на протяжении 6 лет носит статус флагманских устройств в линейке Republic of Gamers, а модель ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 года сделает ваши игровые баталии еще более зрелищными и захватывающими!

ASUS ROG Strix SCAR 2025 года

Каждый продукт, который компания ASUS представляет в линейке ROG, предназначен для того, чтобы предоставить геймерам наилучшие возможности, доступные на сегодняшний день. Но даже в рамках ROG есть одна серия, характеристики которой превосходят все существующие аналоги. Ноутбуки Strix предлагают самые быстрые центральные процессоры и самые последние графические процессоры, а также обладают экранами с высокой частотой обновления и наименьшим временем отклика. К тому же, актуальные модели также получили совершенно новую систему охлаждения, которая позволяет раскрыть потенциал столь технологичной аппаратной начинки. Линейка 2025 года включает несколько моделей на любой вкус, так что вы можете выбрать идеальную машину для гейминга высшего уровня. В число новых моделей серии ROG Strix 2025 года вошли: Strix SCAR 18/16 (G835 и G635) — ноутбуки топ-сегмента, получившие новое шасси и современные процессоры Intel вплоть до Core Ultra 9 275HX с видеокартой вплоть до NVIDIA GeForce RTX 5090, а также топовые матрицы на мини-светодиодах Nebula HDR.

Новый завораживающий дизайн

ROG Strix SCAR 18 2025 года на базе процессора Intel получили совершенно новый корпус. Минимальный зазор между крышкой и шарниром придает ему изящество гоночного автомобиля, а вентиляционные выходы в нижней части корпуса создают ощущение стремительного потока. С 2018 года отличительной чертой ноутбуков ROG Strix была эффектная RGB-подсветка, расположенная вдоль нижней части корпуса. Ноутбуки этого модельного года получили подсветку по всему периметру корпуса, которая окутывает устройство мягким, равномерным сиянием, создавая иллюзию, будто ноутбук парит над поверхностью стола. Также появилась уникальная подсветка AniMe Vision. Эта инновационная технология использует 810 светодиодов и тысячи миниатюрных отверстий в крышке ноутбука, что позволяет создавать уникальные световые эффекты. При этом для классического RGB-логотипа ROG остается достаточно места. Для тех же, кто предпочитает более сдержанный стиль оформления, предусмотрена особая функция, при активации которой вся подсветка отключается и под светящимся логотипом ROG остается черная хромированная поверхность, придающая ноутбуку вид по-настоящему премиального устройства.

Все порты новых ноутбуков серии ROG Strix на базе процессоров Intel удобно расположены по бокам корпуса. И следует отметить, что модели Strix SCAR 2025 года получили впечатляющий набор интерфейсов, включая два порта Thunderbolt 5, отдельный выход HDMI 2.1, сетевой разъем 2.5G Ethernet и три порта USB Type-A. Такой набор и компоновка позволяет легко интегрировать ноутбук в любую игровую экосистему.

Новая система охлаждения

В ноутбуках ROG Strix SCAR 2025 года реализована новая система охлаждения. Форма испарительной камеры максимально точно соответствует размерам материнской платы. Кроме того, ее размер был увеличен и теперь простирается до задней панели корпуса, размещаясь между двумя секциями радиатора сверху и снизу, как сэндвич. Подобная конструкция не только экономит место, но и значительно улучшает эффективность теплоотвода благодаря вентиляционному отверстию во всю ширину задней панели, использованию жидкометаллического термоинтерфейса для центрального и графического процессоров, а также продуманной системе поступления воздуха внутрь корпуса. Холодный воздух теперь поступает внутрь корпуса через боковые и нижнюю панели, а также через клавиатурную панель, что обеспечивает комфорт для рук во время затяжных игровых сессий. Это позволило довести мощность общего термопакета системы до 255 Вт. При этом новые ноутбуки работают тише, чем модели предыдущего поколения, особенно в режиме производительности «Turbo». Встроенные фильтры минимизируют попадание пыли в систему, продлевая срок службы ноутбука и частоту его обслуживания.

Прекрасные возможности для апгрейда

Новый ASUS ROG Strix SCAR 18 получил еще одно важное улучшение, которое может коренным образом изменить рынок геймерских ноутбуков. Здесь используется полностью безвинтовая нижняя панель, упрощающая модернизацию системы. Пользователю нужно лишь сдвинуть один рычажок и потянуть вниз, чтобы легко снять всю нижнюю панель и получить доступ к слотам для твердотельных накопителей и оперативной памяти. Слоты для SSD-накопителей PCIe 4.0 NVMe M.2 оснащены специальной защелкой Q-latch, которая впервые появилась в материнских платах ROG и благодаря которой для установки накопителя не требуются инструменты.

Новая конструкция без винтов стирает границу между игровыми ноутбуками и мощными настольными компьютерами. Она дает возможность даже неопытным пользователям, которые раньше опасались разбирать ноутбук, легко получить доступ к ключевым компонентам системы. Специальная защитная пластина с вырезами не только предохраняет остальные элементы системы от повреждений, но и наглядно показывает, где расположены модули для апгрейда. Продвинутые пользователи при желании могут открутить всего пару винтов и снять эту пластину, чтобы получить доступ ко всей материнской плате. Таким образом эти ноутбуки стали самыми удобными устройствами ROG в плане возможности обновления компонентов или просто чистки системы.

Дисплей ROG Nebula HDR

Особого внимания заслуживает и дисплей ROG Nebula HDR с мини-светодиодной подсветкой и технологией ACR. Новая двухслойная пленка ACR снижает отражения на 55% и улучшает контрастность в 4,5 раза, что позволяет сохранять яркость и насыщенность изображения. Разрешение дисплея — 2.5K и частота обновления — 240 Гц. Благодаря высокой пиксельной плотности, дисплей с разрешением 2,5K не только выдает невероятно детализированное изображение при воспроизведении любого контента, но и гарантирует превосходное качество графики даже в самых динамичных играх.

Благодаря сотрудничеству с компаниями Samsung и NVIDIA дисплей получил великолепные геймерские характеристики и поддержку технологии G-SYNC, обеспечивающую невероятную четкость отображения движущихся объектов даже при кратковременном снижении частоты кадров. Кроме этого, экран обладает соотношением сторон 16:10, а также сертификацией Pantone Validated и имеет более 2000 зон затемнения. Показатель времени отклика в 3 мс означает отсутствие артефактов и высокую точность отображения игрового контента в каждом кадре. Есть поддержка технологии Dolby Vision, поэтому пользователи, желающие настроить цветовую температуру, могут это сделать самостоятельно.

Высочайшая производительность

Как мы отметили выше, являясь флагманскими устройствами в линейке ASUS ROG, ноутбуки Strix SCAR предлагают беспрецедентный уровень производительности. Модели 2025 года оснащены видеокартами последнего поколения NVIDIA GeForce RTX 50-й серии для ноутбуков. Эти графические ускорители обеспечивают фантастический уровень производительности даже в самых требовательных играх. Такие ключевые технологии, как DLSS 4 и генерация кадров, позволяют насладиться всеми преимуществами современной графики, включая трассировку лучей, без компромиссов для производительности.

Согласно статистике, ноутбуки для игр и творчества обновляют в среднем раз в несколько лет. Поэтому большинство геймеров и создателей медиаконтента до сих пор пользуются устройствами с видеокартами серии RTX 30 или более ранних поколений. Новые ноутбуки с видеокартами GeForce RTX 50-й серии обеспечивают огромный скачок в производительности и автономности, выводя удобство использования на новый уровень для миллионов геймеров и творческих людей. Так, например, без использования DLSS GeForce RTX 50 для ноутбуков демонстрируют приросты производительности до двух раз по сравнению с ноутбуками на RTX 30, а с применением DLSS 4 производительность ноутбуков на RTX 5090 увеличивается до шести раз по сравнению со старыми моделями на RTX 3080, обеспечивая необходимый уровень комфорта в новейших играх.

Даже без учета новых возможностей, задачи 3D-рендеринга и работа с генеративным искусственным интеллектом выполняются в 2 раза быстрее на картах серии RTX 50, а редактирование и обработка видео ускоряются в 1,5 раза. Все это открывает новые перспективы для эффективного и быстрого создания качественного контента. Ноутбуки с видеокартами RTX 50 также обладают увеличенным временем автономной работы, позволяя играть и заниматься творчеством на 40% дольше. Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50-й серии в ноутбуках задает новую планку производительности и мобильности, предлагая ранее недоступный уровень возможностей.

Конфигурация ROG Strix SCAR 18 2025 включает в себя процессор Intel Core Ultra 9 275HX до 80 Вт и видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 5090 с термопакетом до 175 Вт, а также скоростной твердотельный накопитель, работающий в режиме PCIe Gen4 и до 64Gb передовой оперативной памяти DDR 5 с частотой 5600 МГц.

Operating Mode Silent Performance Turbo Manual PL1 65W 90W 135W 140W PL2 100W 120W 175W 175W dBA 35 42 45-47 Full CPU+GPU (P95+Furmark) 30+55 45+150 55+175 80+175

ROG Strix SCAR — весомое преимущество в любом виртуальном сражении!

Ноутбуки ASUS ROG Strix SCAR 18 и 16 — это выгодная инвестиция в самую современную аппаратную начинку, высокоэффективную систему охлаждения и премиальный дизайн. Благодаря матричному дисплею AniMe Vision, обновленной системе RGB-подсветки и практичной конструкцией корпуса, позволяющей выполнять апгрейд самостоятельно и без инструментов, Strix SCAR устанавливает новый стандарт для флагманских геймерских ноутбуков. Если вы задумываетесь о приобретении геймерского ноутбука, то такое устройство станет самой лучшей инвестицией на ближайшие годы, обеспечив вам преимущество над виртуальными соперниками.

ASUS Perfect Warranty

Также следует отметить, что ASUS предлагает владельцам ноутбуков программу расширенной гарантии ASUS Perfect Warranty, которая защищает устройства от повреждений, не покрываемых стандартной гарантией производителя. Программа распространяется на ноутбуки ASUS, ROG и TUF, приобретенные с 1 января 2025 года, и обеспечивает защиту от случайных падений, повреждений жидкостью, скачков напряжения и физических поломок. Чтобы воспользоваться преимуществами ASUS Perfect Warranty, пользователям необходимо создать учетную запись ASUS и зарегистрировать свой ноутбук в течение 90 дней с момента покупки.