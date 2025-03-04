Xiaomi показала концепт смартфона со съемной камерой

На MWC 2025 компания Xiaomi показала концепт смартфона со съемным объективом под названием Modular Optical System. Предполагается, что такое решение может помочь избавиться от выступающих блоков камер на смартфонах в будущем. Концепт представляет собой модифицированный смартфон Xiaomi 15 с магнитным креплением на задней панели, благодаря которому к смартфону можно прикрепить съемный большой объектив, когда пользователь хочет сделать снимок.

Через магнитное крепление подается питание при помощи миниатюрных контактов Pogo и транслируются данные, а фирменная технология передачи данных LaserLink позволяет делать снимки в стандартном приложении камеры через внешний объектив.

На выставке тестировался 35-мм объектив Xiaomi с диафрагмой f/1,4 и 100 Мп сенсором Light Fusion X Type 4/3 — на современных смартфонах таких объективов еще нет. Фотографии сохраняются в галерее, есть возможность снимать в формате RAW, доступны автофокус в сенсорном интерфейсе и ручная фокусировка при помощи механического кольца на объективе.

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По словам сотрудников компании, LaserLink обеспечивает скорость передачи данных в 10 Гбит/с. Этого достаточно, чтобы работать совместно с алгоритмами вычислительной фотографии и другими системами ИИ, которые недоступны традиционным внешним объективам. Объектив достаточно компактен, чтобы уместиться в сумке или кармане, быстро подключается и отличается простотой в работе, заверили в Xiaomi.

Свои решения в области модульных смартфонов в разное время предлагали компании Google, LG, Motorola и HMD, но концептуальное решение от Xiaomi представляется более перспективным.