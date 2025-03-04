Techpro DC и Lenovo провели в Баку конференцию «Smarter Technology, Stronger Businesses»

20 февраля в отеле The Ritz-Carlton прошло мероприятие для партнеров под названием «Smarter Technology, Stronger Businesses», организаторами которого выступили компания Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии, и компания Lenovo, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров и одна из лидирующих компаний-производителей мобильных устройств. В организации мероприятия также приняли участие компании Intel и Microsoft.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратились коммерческий директор компании Techpro DC Мирджалал Багиров и директор Lenovo Global Technology Azerbaijan Расим Бахши, которые отметили заметный рост партнерской сети и поделились результатами работы за последний год. «Согласно опубликованным на этой неделе финансовым результатам за III квартал 2024/25 г. выручка и прибыль Lenovo значительно выросли, продемонстрировав высокие показатели по всем основным направлениям деятельности. Сегодня мы фокусируемся на создании фундаментальной технологической платформы искусственного интеллекта и на гибридной инфраструктуре искусственного интеллекта Lenovo Hybrid AI Advantage. И позицию лидера Lenovo занимает именно благодаря широкому портфелю устройств с искусственным интеллектом», — отметил Расим Бахши.

Официальная часть мероприятия продолжилась выступлением коммерческого представителя сегмента малого и среднего бизнеса Lenovo в Центральной Азии и Азербайджана Берика Турсбекова. Основная часть презентации была посвящена новейшим бизнес-ноутбукам Lenovo AURA Edition. Устройства линейки ThinkPad X9 Aura Edition на базе процессоров Intel Core Ultra относятся к категории Copilot+PC и сочетают в себе мощные и эффективные платформы Intel и Windows 11, персонализированные возможности с поддержкой искусственного интеллекта в новом прогрессивном дизайне. В частности, докладчик рассказал о возможностях таких инструментов на базе искусственного интеллекта, как Lenovo Smart Share, Smart Care и Smart Mode, существенно облегчающих взаимодействие пользователя с устройством. Также Берик Турсбеков поделился информацией о самом легком в линейке устройстве ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, вес которого составляет всего 982 грамма, ThinkPad X1 «2-в-1» Aura Edition Gen 10 и других моделях для коммерческого использования. В заключение выступления докладчик рассказал о нюансах партнерской программы.

Генеральный менеджер Lenovo в Центральной Азии и Азербайджане Альнур Ермагамбетов более подробно остановился на успехах компании, отраженных в финансовом отчете за III квартал 2024/25 г. Выступавший отметил, что на текущий момент Lenovo занимает 24,3% рынка PC в мире и более 40% устройств компании используется в корпоративной среде. Также Альнур Ермагамбетов отметил успехи компании в регионе, которых удалось достичь в тесном сотрудничестве с партнерами, и рассказал о реализованных знаковых проектах.

Презентации продолжились выступлением ведущего специалиста по поддержке корпоративного бизнеса Lenovo IDG в Центральной Азии и Монголии Армана Бахтыбаева, который рассказал о новинках в сегменте бизнес-PC. Было отмечено, что линейка рабочих станций ThinkCentre сегодня ориентируется на концепцию «Classic Meet Modern». Все устройства обновленной линейки воплощают в себе стремление Lenovo обеспечить мощную производительность с функционалом на базе искусственного интеллекта и расширенными функциями безопасности для современных динамичных бизнес-сред. Новинки также поддерживают технологию Lenovo AI Now. Также в портфолио производителя появились первые рабочие станции ThinkCentre neo 50q QC с 8-ядерными процессорами Qualcomm Snapdragon X или Snapdragon X Plus.

В своей презентации менеджер по работе с ключевыми клиентами Lenovo IDG в Азербайджане Анар Нуриев познакомил партнеров с широкой линейкой аксессуаров Lenovo, в число которых на сегодняшний день входят наушники, сайндбары, сумки, рюкзаки, клавиатуры, мыши, веб-камеры, dock-станции, хабы и кабели. Также Анар Нуриев рассказал о возможностях, которые предоставляют заказчикам сервисные и гарантийные предложения Lenovo IDG.

В заключении официальной части конференции менеджер по программно-определяемым решениям Lenovo ISG Григорий Прялухин познакомил гостей с актуальным портфолио этого подразделения компании, уделив особое внимание внедрению искусственного интеллекта в инфраструктуру заказчиков. «Сегодня в организациях растет потребность в гибридном искусственном интеллекте. Мы предлагаем мощные, масштабируемые и энергоэффективные инфраструктурные решения ThinkSystem, разработанные специально для приложений искусственного интеллекта, работающие на базе процессоров Intel Xeon пятого поколения. Благодаря сниженным требованиям к обработке данных и более низким входным барьерам, такие решения открывают организациям и предприятиям всех размеров возможности для использования потенциала искусственного интеллекта в широком спектре приложений», — подчеркнул Григорий Прялухин. Отдельное внимание в рамках презентации было уделено новой двухсокетной системе Lenovo ThinkSystem SR680a V3, предназначенной для максимального ускорения сложных ИИ-задач, модели ThinkSystem SC750 V4 Neptune, использующей прямое жидкостное охлаждение и другим инновационным разработкам. Также докладчик рассказал о возможностях системы мониторинга и управления оборудованием XClarity и гиперконвергентных решениях ThinkAgile.

По завершении официальной части конференции «Smarter Technology, Stronger Businesses», после фотосессии и дегустации напитков, партнеры приняли участие в викторине Kahoot, вопросы которой были составлены на базе той информации, с которой им удалось познакомиться в рамках мероприятия. Победители викторины получили в качестве призов ценные подарки от организаторов конференции. После этого общение с представителями компаний Techpro DC и Lenovo продолжилось в неформальной обстановке за ужином, сопровождавшемся развлекательной программой.