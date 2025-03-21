В Epic Games Store можно бесплатно забрать Jurassic World Evolution 2

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз пользователи могут забрать бесплатно экономический симулятор Jurassic World Evolution 2. Акция действует до 27 марта 20:00 по бакинскому времени.
Jurassic World Evolution 2 — продолжение успешной первой части, основанной на культовой франшизе «Парк Юрского периода» Игра разработана студией Frontier Developments. Jurassic World Evolution 2 предлагает новые механики, улучшенную графику и еще больше доисторических существ. В Steam у игры 79% положительных отзывов.
На следующей неделе в Epic Games Store состоится раздача двух «тайных» игр.