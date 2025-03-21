Huawei Pura X — складной смартфон с нестандартным соотношением сторон экрана 16:10

Компания Huawei представила складной смартфон Pura X с необычным соотношением сторон экрана 16:10, что позволяет удобно использовать устройство как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Как отмечает производитель, дисплей, в сравнении с более вытянутыми моделями (16:9), позволяет отображать на 60% больше контента в случае изображений, на 40% – для коротких видеороликов и на 30% — для текста.

Huawei Pura X оснащен внутренним 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2120×1320 пикселей (16:10), внешний экран диагональю 3,5 дюйма имеет разрешение 980×980 пикселей (1:1). Остальные характеристики совпадают — AMOLED LTPO, адаптивная частота обновления 1-120 Hz, пиковая яркость 2500 нит, частота сенсорного слоя 240 Hz, ШИМ-частота 1440 Hz и поддержка HDR. Внешний экран имеет множество базовых функций и обширные возможности кастомизации.

Модель процессора не называется. Объем оперативной памяти может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителя – 256 или 512 Gb. Основная камера состоит из четырех модулей: главный датчик 50 Мп (f/1.6, RYYB, ЭФР 23 мм, OIS), широкоугольный объектив 40 Мп (f/2.2, RYYB, ЭФР 13 мм), телеобъектив 8 Мп (f/2.4, оптический зум 3.5х, ЭФР 80 мм, OIS) и 1,5 Мп спектральный сенсор. Фронтальная камера разрешением 10 Мп расположена в отверстии внутреннего экрана.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 4720 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной на 40 Вт. Смартфон также оснащен поддержкой 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, портом USB 3.1 Gen 1 Type-C, стереодинамиками и защитой корпуса по стандарту IPX8. Из-за новой конструкции экрана инженеры Huawei вынуждены были разместить кнопку питания на верхнем торце, что не совсем удобно. В нее же встроен сканер отпечатков пальцев. Габариты — 74,3 х 91,7 х 15,1 мм (сложенный), 143,2 х 91,7 х 7,15 мм (разложенный). Вес составляет 195,9/193,7 гр. (стекло/эко-кожа).

Смартфон работает на HarmonyOS 5 и использует генеративный ИИ в работе — он основан на LLM Pangu в сотрудничестве с двойными моделями DeepSeek для голосового помощника. Помимо стандартных ИИ-функций, устройство получило функцию ИИ-отслеживания глаз — можно прокручивать интерфейс при помощи движения глаз.

Huawei Pura X выйдет в сером (Moon Shadow Gray), белом (Zero Degree White) и черном (Phantom Night Black) цветах корпуса. Также будут предложены две трехцветные версии с задней панелью из эко-кожи Pura X Collector’s Edition — Stylish Green и Stylish Red, которые имеет поддержку спутниковой связи. На китайские прилавки смартфон поступит 30 марта по цене от $1050.