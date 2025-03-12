TikTok запускает новые функции для обеспечения безопасности и благополучия подростков

TikTok продолжает совершенствовать механизмы защиты подростков и обеспечения родительского контроля. Платформа объявила о запуске нового функционала, направленного на создание безопасной цифровой среды для молодежи и помощь родителям в управлении активностью их детей в приложении. В частности, TikTok запускает функцию в «Семейных настройках», которая позволяет родителям ограничивать доступ подростков к TikTok в заданные периоды времени. Также платформа запускает новую функцию, которая призвана помочь подросткам отвлечься и отдохнуть, если они используют TikTok после 22 часов.

Расширенные функции «Семейных настроек»

С момента запуска инструмента «Семейные настройки», являющегося частью системы родительского контроля TikTok, прошло уже пять лет. За это время платформа неоднократно добавляла новые функции, ориентируясь на рекомендации экспертов и обратную связь от родителей. В этот раз разработчики TikTok создали новую настройку «Неактивное время», при помощи которой можно ограничивать доступ подростков к приложению в определенные периоды времени.

Теперь родители могут:

Устанавливать для своих детей периоды ограничения доступа к TikTok, например, во время учебы или в ночное время.

Создавать повторяющееся расписание для удобной настройки цифрового детокса.

Одобрять запросы подростка на использование приложения в период ранее наложенного ограничения доступа.

Кроме того, новый функционал «Семейных настроек» предоставляет родителям расширенный доступ к информации об аккаунтах их детей. Теперь они смогут видеть:

Кого их ребенок отслеживает в TikTok и кто подписан на его аккаунт.

Какие пользователи были заблокированы подростком.

В ближайшие месяцы TikTok также добавит функцию, позволяющую подросткам сообщать родителям о контенте, который потенциально может нарушать правила сообщества платформы, даже если родительский контроль не был активирован.

Поддержка здоровых цифровых привычек

TikTok внедряет новую функцию, которая побуждает юных пользователей быть более осознанными и отдыхать от приложения в ночное время. Если подросток младше 16 лет откроет TikTok после 22:00, в его ленте рекомендаций TikTok откроется полноэкранное уведомление с успокаивающей музыкой, напоминающее о необходимости отдохнуть.

Если подросток продолжит использовать TikTok после первого напоминания, он получит более настойчивый повторный полноэкранный сигнал. Как и ранее, TikTok не отправляет подросткам пуш-уведомления в ночное время, и эту настройку невозможно поменять.

В странах, где была протестирована эта функция, большая часть подростков приняла решение оставить это уведомление. В ближайшее время TikTok также планирует протестировать медитационные упражнения, так как исследования показывают, что осознанные практики улучшают качество сна.

TikTok продолжает опираться на обратную связь от своего сообщества, и поэтому платформа проводит исследование с родителями и тинейджерами по всему миру для того чтобы понять, как платформа может помочь пользователям развивать здоровые онлайн-привычки.

Безопасная среда

На сегодняшний день родители имеют доступ к более чем 15 настройкам безопасности, благополучия и конфиденциальности в аккаунтах своих детей подросткового возраста, включая:

Установку индивидуальных лимитов экранного времени. Например, родители могут ограничить использование TikTok 30 минутами в будние дни и разрешить им проводить больше времени в приложении по выходным. По достижении лимита подросток сможет продолжить пользоваться приложением только после ввода родительского пароля. Если родители не настраивают ограничения вручную, по умолчанию для всех пользователей младше 18 лет установлен дневной лимит в 60 минут.

Переключение аккаунта подростка в приватный, если он ранее сделал его общедоступным.

TikTok стремится создавать безопасную и позитивную среду для подростков, предоставляя родителям новые удобные инструменты контроля и помогая молодым пользователям развивать осознанные цифровые привычки.

Партнерство с индустрией и гражданским сообществом для подтверждения возраста

Подтверждение возраста — одна из самых сложных областей, с которой сталкиваются онлайн-платформы и регулирующие органы. TikTok продолжает обеспечивать соблюдение возрастной политики, в рамках которой пользователи младше 13 лет не допускаются на платформу, и добавляет дополнительные способы подтверждения возраста людей, которые используют нашу платформу. В рамках этой работы TikTok продолжает использовать продвинутые технологии, такие как машинное обучение, чтобы не допускать на нашу платформу лиц младше 13 лет и обеспечивать соответствующий возрасту опыт для подростков. Кроме того, TikTok сотрудничает с Telefónica, чтобы понять, как люди могут использовать информацию о возрасте от своего оператора мобильной связи для подтверждения своего возраста. TikTok также поддерживает Многосторонний диалог по гарантии возраста, инициативу, организованную Центром лидерства в информационной политике и Глобальным альянсом WeProtect, которая объединяет онлайн-платформы, регулирующие органы, лиц, принимающих решения, организации по защите конфиденциальности и прав детей для обсуждения общеотраслевых подходов к подтверждению возраста.