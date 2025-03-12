Bakcell присоединился к проекту “Основы современного маркетинга – Азербайджанское издание”

Лидер в сфере инноваций и скорости, компания Bakcell стала участником глобальной инициативы “Основы современного маркетинга” (Essentials of Modern Marketing), возглавляемой всемирно известным теоретиком маркетинга Филипом Котлером и охватывающей 100 стран. В ближайшее время книга, которая будет представлена как азербайджанским, так и международным читателям, расскажет об историях успеха ведущих компаний страны.

Глобальный проект, реализуемый под руководством Kotler Impact, нацелен на создание уникальных изданий для каждой страны, объединяя достижения местного бизнеса с передовыми маркетинговыми принципами. На сегодняшний день в рамках этой инициативы уже опубликованы книги более чем в 25 странах, включая Бразилию, Индию, Пакистан, Турцию, а также страны Европы. Эти издания вызвали большой интерес у профессионального сообщества. Азербайджанский выпуск книги не только представит бизнес-среду страны на международном уровне, но и предоставит местным маркетологам доступ к мировому опыту и знаниям.

Поддерживая этот проект, “Bakcell” стремится внести вклад в развитие инновационных маркетинговых подходов как в Азербайджане, так и в регионе в целом.

О Филипе Котлере

Признанный отцом современного маркетинга, Филип Котлер является автором более 80 книг и оказал революционное влияние на развитие маркетинговых стратегий по всему миру. Соединив маркетинг с психологией и экономикой, он заложил научные основы современной маркетинговой науки.

Его самая известная работа, “Marketing Management”, уже много лет остается ключевым учебником по маркетингу в университетах всего мира. Теории Котлера помогают компаниям разрабатывать ориентированные на клиента стратегии и обеспечивать себе конкурентные преимущества на глобальном рынке.

О компании Bakcell

Bakcell — это первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания Bakcell предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта, являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор азербайджанской экономики.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.