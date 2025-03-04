Bakcell открыл новый Центр Обслуживания Клиентов в Сумгайыте

Лидер в сфере инноваций и скорости, компания Bakcell, открыла новый Центр Обслуживания Клиентов в городе Сумгайыт. Новый центр предлагает абонентам более удобные, быстрые и современные услуги, создавая уникальный опыт для клиентов.

Расположенный по адресу улица Сулх 196, новый Центр Обслуживания Клиентов предоставляет не только традиционные услуги, но и возможность познакомиться с последними технологическими новшествами компании Bakcell. В центре клиенты могут воспользоваться современными технологическими решениями, а также получить подробную информацию об услугах, на основе искусственного интеллекта. К примеру, электронные киоски и система управления очередями обеспечивают более качественное и оперативное обслуживание клиентов.

Стоит отметить, что новый Центр Обслуживания Клиентов в Сумгайыте стал 21-м по счету центром Bakcell в стране.