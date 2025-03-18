Roblox представил ИИ-модель Cube 3D для генерации трехмерных объектов

Американская компания по разработке компьютерных игр Roblox представила ИИ-модель Cube 3D для генерации 3D-объектов. Ожидается, что новый алгоритм поможет разработчикам повысить эффективность работы. Для обучения модели использовались «комбинация лицензированных и общедоступных наборов данных, а также информация из экосистемы Roblox», — отмечает компания.

Cube 3D создает 3D-модели по текстовому описанию. Например, для разработки гоночной игры, можно ввести команду «сгенерируй мотоцикл» и получить основу объекта «за секунды», а потом добавить текстуру и цвет.

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Позже появится версия с открытым исходным кодом для разработчиков. Они смогут настраивать алгоритм в соответствии с собственными потребностями, а также обучать его на своих наборах данных. В будущем компания планирует добавить генерацию объектов из изображений и функцию создания «сложных 3D-сцен» по описанию.

Cube 3D будет доступна с 24 марта в Roblox Studio — бесплатном сервисе для создания игр, которые можно публиковать на платформе Roblox.