spot_img
18 марта, 2025
ДомойAI / MLRoblox представил ИИ-модель Cube 3D для генерации трехмерных объектов

Roblox представил ИИ-модель Cube 3D для генерации трехмерных объектов

Roblox Cube 3D

Американская компания по разработке компьютерных игр Roblox представила ИИ-модель Cube 3D для генерации 3D-объектов. Ожидается, что новый алгоритм поможет разработчикам повысить эффективность работы. Для обучения модели использовались «комбинация лицензированных и общедоступных наборов данных, а также информация из экосистемы Roblox», — отмечает компания.

Cube 3D создает 3D-модели по текстовому описанию. Например, для разработки гоночной игры, можно ввести команду «сгенерируй мотоцикл» и получить основу объекта «за секунды», а потом добавить текстуру и цвет.

Позже появится версия с открытым исходным кодом для разработчиков. Они смогут настраивать алгоритм в соответствии с собственными потребностями, а также обучать его на своих наборах данных. В будущем компания планирует добавить генерацию объектов из изображений и функцию создания «сложных 3D-сцен» по описанию.

Cube 3D будет доступна с 24 марта в Roblox Studio — бесплатном сервисе для создания игр, которые можно публиковать на платформе Roblox.

Предыдущая статья
Названы чат-боты, которые больше остальных «шпионят» за пользователями
Следующая статья
Discord разрешил разработчикам встраивать мессенджер прямо в игры
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,962ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»