Discord разрешил разработчикам встраивать мессенджер прямо в игры

Discord Inc., создатель одноименной системы мгновенного обмена сообщениями, выпустил набор инструментов Social SDK, с помощью которого разработчики видеоигр смогут встраивать социальные функции мессенджера напрямую в свои проекты.

В первую очередь это заинтересует разработчиков многопользовательских игр — инструменты позволяет интегрировать функции мессенджера без необходимости регистрации аккаунта Discord. Например, это голосовое общение с друзьями на разных платформах.

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На момент релиза Social SDK поддерживает C++, операционные системы Windows 11 и macOS, а также движки Unreal Engine и Unity. Ведется работа над совместимостью с мобильными устройствами и консолями.

Интеграция Discord в игры позволит разработчикам «укрепить связь между игроками и улучшить многопользовательский опыт». С голосовым чатом Discord втрое увеличивается игровое время, а если геймеры играют хотя бы с одним другом, то время сессии возрастает в среднем в семь раз, говорится в анонсе. Discord в свои игры уже интегрировали создатели Rust, Supervive, Pax Dei, Splitgate 2, Marvel Strike Force, Arena Breakout, Seekers of Skyveil и Delta Force.